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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها الأهلية: معرض "ايديوجيت" من أهم الأحداث بمجال التعليم والتدريب

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية جناح جامعة بنها الأهلية خلال فعاليات الدورة الـ 14 من المعرض والملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب "إيديوجيت"، المقام فعالياته حتى يوم 29  فبراير من الشهر الجاري وذلك بحضور الدكتور على شمس الدين رئيس EduGate ورئيس جامعة بنها الأسبق.

وأكد " السعيد " حرص جامعة بنها الأهلية على المشاركة فى المعرض لعرض برامجها الأكاديمية التي تتفق مع المعايير العالمية في مختلف التخصصات ، بالإضافة إلى توعية الطلاب وأولياء أمورهم بالبرامج الدراسية التي تقدمها جامعة بنها الأهلية بهدف مساعدة الطلاب في تحديد مسارهم الدراسي

وأشار " السعيد " إلى أن معرض " ايديوجيت " يعد من أهم الأحداث في مجال التعليم والتدريب فهو يجمع العديد من الجامعات والكليات والمعاهد التعليمية، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات التعليمية والتدريبية، والطلاب، والمهتمين بمجال التعليم والتدريب، لتبادل الخبرات والمعرفة، مما يسهم في تعزيز جودة التعليم وتطوير القطاع التعليمي على الصعيدين المحلي والدولي.

جدير بالذكر أن جناح جامعة بنها الأهلية قد شهد إقبالًا كبيرًا وتوافد أعداد ضخمة من الطلاب على جناح الجامعة للتعرف على البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها جامعة بنها الأهلية في مختلف التخصصات.
كما حرص العديد من المسؤولين والشخصيات العامة والقيادات الأكاديمية البارزة على زيارة جناح الجامعة، والذين أشادوا بالجهود المبذولة من جامعة بنها الأهلية لعرض برامجها الدراسية والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور.

وتشهد فعاليات الدورة الـ 14 للمعرض والملتقى الدولى للتعليم العالى إيديوجيت مشاركة واسعة من الجامعات المصرية والعربية والعالمية.

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جامعة بنها الخدمات التعليمية الدكتور جمال السعيد الدكتور علي شمس الدين أمناء جامعة بنها الأهلية

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