بتصميم نحيف مقاوم للمياه.. موبايل جديد من Vivo قالب الدنيا

أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية، هاتفها الأحدث Vivo V30 Pro، الذي حصل على تصميم نحيف ومواصفات تجعله جهازا مميزا جدا مقارنة بمنافسيه من نفس الفئة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف فيفو الجديد Vivo V30 Pro، بتصميم مميز ذات جسم مسطح وجوانب مسطحة مع جزيرة كاميرا مربعة الشكل، تتميز الواجهة الأمامية بشاشة مثقوبة محاطة بإطارات نحيفة، ويتميز هذا الطراز بتصميم نحيف يزن حوالي 188 جراما، ويأتي مزودا بمعيار IP54 لمقاومة الماء والغبار.

مواصفات هاتف فيفو Vivo V30 Pro

يحتوي هاتف فيفو Vivo V30 Pro، على شاشة كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، بدقة 1260 × 2800 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وتقنية HDR10+، وذروة سطوع تصل إلى 2800 شمعة في المتر المربع.

Vivo V30 Pro

ويعمل هاتف فيفو Vivo V30 Pro، بمعالج ثماني النواة من نوع Dimensity 8200، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يدعم اتصال 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، إلى جانب خيارين لذاكرة التخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت و512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

Vivo V30 Pro

بالنسبة للتصوير الفوتواغرفي، يتمتع هاتف فيفو Vivo V30 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات مدعومة بتقنيات Zeiss، تضم مستشعرا أساسيا من نوع Sony IMX920 بدقة 50 ميجابكسل، يدعم بتقنية OIS، مصحوبة بكاميرا ذات زاوية واسعة مجهزة بمستشعر Samsung JN1 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة مزودة بمستشعر Sony INX816 بدقة 50 ميجابكسل أيضا، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية مميزة بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مذهلة.

Vivo V30 Pro

ويحتوي هاتف فيفو Vivo V30 Pro، على بطارية قوية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، حيث يمكن شحن الجهاز بالكامل خلال 40 دقيقة، عبر منفذ شحن USB Type-C.

ويتوفر هاتف فيفو Vivo V30 Pro، بأربعة ألوان هي: الأبيض والأخضر والأسود والأزرق المائي، سيكون متاحا في الهند وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا والفلبين وتايوان، ولم تكشف الشركة عن السعر الذي ستطرح به الهاتف حتي الآن.

وتشير بعض التقارير إلى أن هاتف فيفو Vivo V30 Pro، سيتم طرحها في الهند مقابل سعر يبلغ 47.580 روبية هندية (أي ما يعادل 17.722جنيها مصريا).