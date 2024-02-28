عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الخصومات 25%.. محافظ الجيزة يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بالبدرشين

صدى البلد

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، معرض "أهلًا رمضان" الذي تنظمه غرفة الجيزة التجارية بمركز البدرشين، وسجل المعرض مع الساعات الأولى لافتتاحه إقبالًا كبيرًا من الأهالي في ظل خصومات على المعروضات تتراوح ما بين 20 و25%.

txt

التموين: مشاركة واسعة من المنتجين بمعارض أهلا رمضان بتخفيضات 25%

txt

السكرتير العام للبحيرة يفتتح معرضين لـ "أهلا رمضان" بحوش عيسى

وقال وائل ناصر، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن المعرض المُقام بجوار مقر فرع الغرفة التجارية بالبدرشين على مساحة 500 متر مربع يأتي ضمن 3 معارض رئيسية تقيمها الغرفة استعدادًا لشهر رمضان المبارك أولها بمنطقة العمرانية والثاني بإمبابة بخلاف المعرض الثالث بمركز البدرشين.

أوضح "ناصر"، أن المعرض يضم عارضين بمجالات السلع الغذائية وتحديدًا الأساسية منها كالسكر والأرز والزيوت واللحوم البلدية والياميش والتوابل يمثلون الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص، كاشفًا عن توافر كميات كبيرة من سلعة السكر تُباع للجمهور بسعر 27 جنبهًا للكيلو.

وفي سياق متصل، توقع "نائب رئيس الغرفة التجارية"، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح معرض "أهلًا رمضان" بالبدرشين، أن تواصل أسعار أغلب السلع تراجعها بالأسواق في ظل الإنهيار الحادث في سعر الدولار بالسوق الموازي والذي جاء كنتيجة طبيعية لصفقة رأس الحكمة التي أعادت ثقة الجميع في صلابة الاقتصاد المصري.

وكشف "ناصر"، أن معارض "أهلًا رمضان" التي تنظمها غرفة الجيزة التجارية بالتنسيق مع وزارة التموين والتحارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية ستواصل فتح أبوابها طيلة الأسابيع المقبلة وحتى نهاية شهر رمضان المبارك تيسيرًا على المواطنين في إطار الدور المجتمعي للغرف التجارية.

أهل ا رمضان البدرشين غرفة الجيزة التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

أنا آسفة اتوترت.. السيسي يتدخل لمساعدة رنا رئيس خلال احتفالية قادرون باختلاف

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

في واقعة قـ.تل جواهرجي بولاق.. المتهم يكشف التفاصيل ويمثل جريمته| خاص

ترشيحاتنا

هحكيلكم عن الجمال.. حسين الجسمي يبدع بفقرة غنائية أمام الرئيس السيسي

تنبيه عاجل من تعليم القاهرة بشأن ترقيات المعلمين 2024.. تعرف عليه

الرئيس السيسي لحسين الجسمي: إحنا إخوات وأهل الإمارات حبايبنا

بطلة من ذوي الهمم: عايزين يا ريس أفلام للمكفوفين.. والسيسي: هنعمل كده

يديعوت أحرونوت: إسرائيل ستنهي العام بـ 12 ألف جندي معوق

حسين الجسمي يقدم فقرة موسيقية خلال احتفالية «قادرون باختلاف» أمام الرئيس.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

للوقاية من حادثة حبيبة الشماع.. 7 أشياء مهمة لابد فعلها قبل ركوب التاكسي

رأس الحكمة تفك شفرة الأسعار| توفير 11 سلعة قبل رمضان.. الأرز والسكر بكام؟

فيديو

اسفة حضرتك ليك هيبة.. رنا رئيس ترتبك أمام الرئيس السيسي |شاهد

متشمتش الناس فينا.. شاب يرفض تصديق غرق أخيه بالبحر| شاهد ماذا فعل!

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ