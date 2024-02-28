السياحة تبحث المشاركة في منتدى سراييفو

تبحث وزارة السياحة والآثار إمكانية المشاركة فى المنتدى السياحى المزمع عقده بالعاصمة سراييفو بجمهورية البوسنة والهرسك في الفترة من 25-27 أبريل 2024.

من جانبها، طلبت غرفة المنشآت الفندقية منشورا حمل رقم 13 لعام 2024، حصل “صدى البلد” على نسخة منه، استطلاع رأى الفنادق الأعضاء للإفادة بالرأى عن مدى أهمية إدراج هذا الملتقى في أجندة المعارض والمؤتمرات التي تشترك بها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

سفارة مصر فى سراييفو

على جانب آخر، أخطرت السفارة المصرية، الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أنها تلقت دعوة عبر البريد الالكترونى للمشاركة في منتدى سراييفو للسياحة، وذلك للترويج للوجهات السياحية المختلفة، والمقرر أن يشارك فيه عدد من الهيئات الحكومية المعنية بالسياحة وشركات السياحة والطيران المختلفة.

وأوضح الإخطار أن السفارة طالبت ببحث إمكانية مشاركة شركات السياحة والطيران وهيئة تنشيط السياحة في المعرض، وحال الموافقة سيتم ترتيب لقاء تنظيمي لبحث برنامج وسبل الدعاية للمقاصد السياحية المصرية خلال المنتدى.

وأفاد بأنه باستطلاع رأى القطاع المعنى، لا يوجد مانع من الناحية السياسية نحو المشاركة في المنتدى.

