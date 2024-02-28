رئيس مصرف أبوظبي الإسلامي: شراكة استراتيجية مع المالية لطرح الصكوك

كشف محمد على، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي، عن وجود علاقة شراكة استراتيجية مع وزارة المالية والتي بدأت من عام 2019 وحتي الان للقيام بدور رائد إصدارات الصكوك السيادية .



وأضاف خلال عرضه للقوائم المالية المصرف عن العام الماضي ، أنه المصرف كان له النصيب الأكبر في عمليات طرح وترتيب اصدار اول صكوك سيادية مصرية في فبراير من العام 2022 بقيمة 1.5 مليار دولار خارج مصر ويطلبون تغطية بلغت 4 مرات .



وكشف عن إطلاق شركة متخصصة في ادارة الصكوك وتديرها شركة أورينت تكافل ، موضحا أن هناك اهتماما كبيرا في طرح منتجات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

وأوضح أن عمليات طرح صكوك سيادية جديدة بالعملة المحلية في الفترة المقبلة مرتبط باستقرار سعر الصرف الأجنبي باعتباره عنصر جاذب لشهية المستثمرين في الخارج .

أضاف أن عمليات الطرح الجديدة المستهدفة هو متروك لوزارة المالية والبنك المركزي المصري لدراسة إمكانية الطرح المتوقع .