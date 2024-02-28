محاكاة أول شمس اصطناعية لاختبار تأثير الإشعاع الشمسي على مواد البناء|شاهد

تمكن باحثون في المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في زيورخ في سويسرا من تطوير أول محاكاة من نوعها لشمس اصطناعية لاختبار تأثيرات إشعاعها على أنظمة البناء والمكونات والمواد المطورة حديثاً.

وصار بإمكان الباحثين في مختبر أنظمة البناء الخالية من الكربون (LCBS Lab) بالمعهد السويسري محاكاة الظروف المناخية المختلفة لاختبار أنظمة البناء ومكوناتها، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وتم تطوير الشمس الاصطناعية عبر مئات من الثنائيات القوية الباعثة للضوء والتي تحاكي مسار الشمس لاختبار تأثير الإشعاع الشمسي.

ويتميز المختبر بإمكانية استبدال جدرانه وأرضياته وأسقفه بنماذج أولية حتى يمكن اختبارها في الموقع وتطويرها بشكل أسرع.

