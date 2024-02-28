عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محاكاة أول شمس اصطناعية لاختبار تأثير الإشعاع الشمسي على مواد البناء|شاهد

صدى البلد

تمكن باحثون في المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في زيورخ في سويسرا من تطوير أول محاكاة من نوعها لشمس اصطناعية لاختبار تأثيرات إشعاعها على أنظمة البناء والمكونات والمواد المطورة حديثاً.

وصار بإمكان الباحثين في مختبر أنظمة البناء الخالية من الكربون (LCBS Lab) بالمعهد السويسري محاكاة الظروف المناخية المختلفة لاختبار أنظمة البناء ومكوناتها، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وتم تطوير الشمس الاصطناعية عبر مئات من الثنائيات القوية الباعثة للضوء والتي تحاكي مسار الشمس لاختبار تأثير الإشعاع الشمسي.

ويتميز المختبر بإمكانية استبدال جدرانه وأرضياته وأسقفه بنماذج أولية حتى يمكن اختبارها في الموقع وتطويرها بشكل أسرع.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

عاود الهبوط مجددا| تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

خاص.. أول صور للمتهم بقتل جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف عن صندوق «قادرون باختلاف»: لمسة إنسانية صادقة من الرئيس السيسي

الثلاجة بـ 10 آلاف جنيه وهترخص في هذا الموعد| أسعار الأجهزة الكهربائية الآن وأفضل توقيت للشراء

مدبولي يشهد توقيع شهادة التسليم والتسلُم لمشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية

لاعب رئيسي بمشهد الطاقة العالمي..«بي بي» البريطانية تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار بمصر

الحوار الاقتصادي يعقد جلسة بعنوان «ترشيد الإنفاق الاستثماري العام».. وهؤلاء أبرز الحضور

هنية يطالب «محور المقاومة» بتكثيف دعمه لقطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكثر مبيعًا في العالم العربي.. تعرف على أول غلاف لمجلة ماجد

إطلالة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

زواج خدعة وفستان دون بطانة.. أروى قاسم قصة بلوجر أثارت السوشيال ميديا

منة فضالي تصدم متابعيها بأحدث جلسة تصوير | شاهد

فيديو

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ