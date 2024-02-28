بكاميرا 50 ميجابكسل و«ديزاين شيك».. Vivo تطلق هاتفها الجديد

اقترب هاتف vivo V30 Pro رسميًا من أن يكون متاحًا في الأسواق العالمية- بعد 4 أسابيع من إطلاق الإصدار العادي V30- مزودًا بـ4 كاميرات بدقة 50 ميجابكسل، 3 كاميرات خلفية وكاميرا أمامية واحدة.

ويأتي الإصدار Pro بنفس حجم هاتف V30 والإصدارين S18 و S18 Pro المخصصين للصين فقط، كما تتشارك الهواتف أيضًا في مواصفات الشاشة والبطارية ومعدل الشحن.

يعمل هاتف V30 Pro بمعالج Dimensity 8200، وهو معالج أقوى بكثير من معالج Snapdragon 7 Gen 3 الموجود في هاتف V30 العادي، حيث يعتمد على تقنية 4 نانومتر المتطورة. أما خيارات الذاكرة فهي إما 8-256 جيجابايت أو 12-512 جيجابايت.

تم تطوير كاميرا هاتف vivo V30 Pro بالتعاون مع شريكه الألماني Zeiss، حيث تقدم هذه الشراكة ميزات مثل الألوان الطبيعية، وعلامة مائية على الحدود، وصور البورتريه بأسلوب Zeiss.

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المستشعرات الخلفية هي Sony IMX920 للكاميرا الرئيسية، و Samsung JN1 للكاميرا ذات الزاوية العريضة جدا، و Sony INX816 للكاميرا البعدية للصور الشخصية. يحتوي الهاتف أيضًا على ضوء Aura Light مستطيل لإضاءة أكثر نعومة وتساويًا لصور البورتريه في الإضاءة المنخفضة.

الشاشة عبارة عن لوحة AMOLED 10 بت بحجم 6.78 بوصة وبدقة 1260 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع ذروة يصل إلى 2800 شمعة.

ينطلق هاتف V30 Pro عالميًا، مما يعني أن واجهته الأعلى تعمل بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة Funtouch 14 الخاصة بشركة فيفو. يتميز الجهاز ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير، ولكنه يظل أنحف هاتف ذكي من فيفو في الأسواق العالمية حتى الآن.

يأتي هاتف vivo V30 Pro بأربعة ألوان، كل لون بتأثير تصميم فريد - الأبيض المتفتح، والأزرق المتموج، والأخضر الخصب، والأسود النبيل. وأعلنت الشركة أن الهاتف سيكون متاحًا في الهند وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا والفلبين وتايوان.

لم يتم الكشف عن سعر هاتف vivo V30 Pro بعد. سيتم الإعلان عن ذلك، إلى جانب التفاصيل حول التوفر، لاحقًا في كل سوق.