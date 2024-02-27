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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل 3 موبايلات Honor بسعر مناسب وأداء كاميرا جبار في 2024

أفضل 3 موبايلات Honor
أفضل 3 موبايلات Honor بسعر مناسب وأداء كاميرا جبار في 2024

تُعرف Honor بتصنيعها للهواتف الذكية عالية الجودة بأسعار تنافسية، خاصةً عندما يتعلق الأمر بأداء الكاميرا.

في هذا التقرير، سنقدم لكم أفضل موبايل من Honor بسعر مناسب وأداء كاميرا جبار في عام 2024.

 

1. هاتف Honor Magic 5 Lite:

 

• يعتبر هاتف Honor Magic 5 Lite من أفضل هواتف Honor من حيث نسبة السعر إلى الأداء.

• يتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل.

• توفر الكاميرا الرئيسية صورًا واضحة وذات ألوان طبيعية.

• تتميز الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل وتوفر صورًا سيلفي رائعة.

• يأتي الهاتف مع معالج Snapdragon 695 ثماني النواة.

• يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

• يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة بدقة Full HD+.

• يأتي الهاتف مع بطارية كبيرة بسعة 5100 مللي أمبير.

• يبدأ سعر الهاتف من 350 دولار أمريكي.

 

2. هاتف Honor X40:

 

• يعتبر هاتف Honor X40 من هواتف Honor المميزة بأسعار مناسبة.

• يتميز الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

• توفر الكاميرا الرئيسية صورًا واضحة وذات ألوان طبيعية.

• يأتي الهاتف مع معالج Snapdragon 680 ثماني النواة.

• يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

• يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.81 بوصة بدقة Full HD+.

• يأتي الهاتف مع بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير.

• يبدأ سعر الهاتف من 250 دولار أمريكي.

 

3. هاتف Honor X30:

 

• يعتبر هاتف Honor X30 من هواتف Honor المميزة بأسعار مناسبة.

• يتميز الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل.

• توفر الكاميرا الرئيسية صورًا واضحة وذات ألوان طبيعية.

• يأتي الهاتف مع معالج Snapdragon 695 ثماني النواة.

• يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

• يتميز الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.81 بوصة بدقة Full HD+.

• يأتي الهاتف مع بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير.

• يبدأ سعر الهاتف من 200 دولار أمريكي.

 

نصائح لاختيار أفضل موبايل Honor بسعر مناسب وأداء كاميرا جبار:

 

• حدد ميزانيتك قبل البدء في البحث عن هاتف Honor.

• حدد احتياجاتك من الكاميرا، مثل دقة الصور، وميزات التصوير، والقدرة على التقاط الفيديوهات عالية الدقة.

• اقرأ مراجعات الهواتف المختلفة قبل شرائها.

• جرّب الهاتف قبل شرائه للتأكد من أنه يلبي احتياجاتك.

تُقدم Honor مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية بأسعار تنافسية وأداء كاميرا جبار.

مع وجود خيارات مثل Honor Magic 5 Lite و Honor X40 و Honor X30، يمكنك الحصول على هاتف Honor بسعر مناسب دون التخلي عن ميزات الكاميرا الأساسية.

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