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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا جبارة.. أقوى موبايل شاومي بخصم مميز جدا النهاردة 

أقوى موبايل شاومي
أقوى موبايل شاومي من ناحية الكاميرا الجبارة..بخصم مميز جدا ا

يعد هاتف Xiaomi 14 Ultra هو الأحدث من سلسلة هواتف شاومي الرائدة، وهو شهادة على التزام شاومي بالابتكار، حيث يتميز بميزات وقدرات متطورة تلبي احتياجات حتى أكثر مستخدمي الهواتف الذكية تميزًا.

لا تفوت خصم 50 دولارًا الحصري الذي يقدمه متجر GeekWills على هاتف Xiaomi 14 Ultra الرائد. للاستفادة من الخصم، ببساطة أدخل رمز الكود XM14U عند الخروج. أسرع، فهذا عرض لفترة محدودة.

أقوى موبايل شاومي من ناحية الكاميرا الجبارة..بخصم مميز جدا النهاردة 

في قلب هاتف Xiaomi 14 Ultra يكمن نظام Qual-Camera LEICA الجديد كليًا، والذي يُعدّ دليلاً على تفاني شاومي في دفع حدود تصوير الهواتف الذكية. حيث تم تجهيزه بكاميرا Sony LYT-900 الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر مقاس بوصة واحدة مع فتحة عدسة متغيرة لا نهائية تتراوح بين f / 1.63 و f / 4.0، مما يضمن لهذا الجهاز تنوعًا لا مثيل له وجودة صورة مميزة في ظروف إضاءة مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل تضمين التثبيت البصري للصورة (OIS) وطلاء ADL شديد الانخفاض للانعكاس على تحسين وضوح الصور وحِدتها بشكل أكبر.

بالإضافة إلى الكاميرا الرئيسية، توجد كاميرا بزاوية عريضة للغاية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي للمسافة المتوسطة بدقة 3.2x، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 5x، وكل منها يوفر وجهات نظر وقدرات فريدة. سواء كنت تلتقط صورًا لمناظر طبيعية واسعة أو تقرب من الأجسام البعيدة بوضوح مذهل، فإن نظام الكاميرا في هاتف Xiaomi 14 Ultra يقدم نتائج استثنائية في كل مرة.

 

التصوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي

 

يستفيد هاتف Xiaomi 14 Ultra من منصة الكمبيوتر العملاقة للتصوير الحسابي بالذكاء الاصطناعي المتقدمة من شاومي، والمُسماة AISP، لتعزيز تجربة التصوير بشكل أكبر. حيث تتيح ميزات مثل ULTRA SNAP للمستخدمين التقاط اللحظات العابرة بكل سهولة، بينما تضمن تقنية ULTRA RAW جودة صور لا تُعلى عليها للمصورين المحترفين. علاوة على ذلك، مع تقنية ULTRA ZOOM التي توفر قدرات تقريب متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي تصل إلى 30x ، يمكن للمستخدمين جعل الأجسام البعيدة في بؤرة التركيز بشكل حاد لم يسبق له مثيل.

 

شاشة غامرة وأداء فائق

 

يتميز هاتف Xiaomi 14 Ultra بشاشة مذهلة بحجم 6.73 بوصة وبدقة 1440P ومعدل تحديث سلس للغاية يبلغ 120 هرتز وسطوع أقصى يصل إلى 3000 شمعة، مما يوفر تجربة مشاهدة لا مثيل لها. سواء كنت تشاهد المحتوى المفضل لديك أو تنغمس في أحدث ألعاب الهاتف المحمول، يقدم هذا الجهاز ألوانًا نابضة بالحياة ومرئيات واضحة تأسرك الحواس.

يعمل هاتف Xiaomi 14 Ultra بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، مما يضمن أداءً سريعًا كالضوء وتعدد مهام سلس. مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X وخيارات تخزين تتراوح بين 256 جيجابايت و 1 تيرابايت، يوفر هذا الجهاز مساحة تخزين واسعة لملفات الوسائط والتطبيقات الخاصة بك والمزيد.

يتجسد الأناقة والرقي في هاتف Xiaomi 14 Ultra من خلال تصميمه الكلاسيكي ثلاثي المراحل والمواد الفاخرة. سواء اخترت الإصدارات الأنيقة باللونين الأسود أو الأبيض أو إصدار Dragon Crystal Blue الرائع المصنوع من السيراميك، فإن كل نسخة من هاتف Xiaomi 14 Ultra مصنوعة بإتقان، حيث تتميز بغطاء خلفي خفيف الوزن من السيراميك وإطار معدني مغلق بالكامل.

 

قوة ومتانة وجمال هاتف Xiaomi 14 Ultra

 

بالإضافة إلى قدرات التصوير والأداء الرائعة، يضع هاتف Xiaomi 14 Ultra معيارًا جديدًا للاتصال بميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية المزدوجة. من خلال دمج هوائيات عالية الأداء وشريحة تحسين الإشارة من شاومي، Surge T1، يضمن هذا الجهاز اتصالاً موثوقًا به واتصالاً في الوقت الفعلي، حتى في المناطق النائية.

علاوة على ذلك، يزود هاتف Xiaomi 14 Ultra ببطارية قوية بسعة 5300 مللي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 90 وات والشحن اللاسلكي السريع حتى 80 وات، مما يضمن لك البقاء مشحونًا طوال اليوم، بغض النظر عن مكان وجودك.

 

تصميم أنيق ومواد فاخرة

 

يتجسد الأناقة والرقي في هاتف Xiaomi 14 Ultra من خلال تصميمه الكلاسيكي ثلاثي المراحل والمواد الفاخرة. سواء اخترت الإصدارات الأنيقة باللونين الأسود أو الأبيض أو إصدار Dragon Crystal Blue الرائع المصنوع من السيراميك، فإن كل نسخة من هاتف Xiaomi 14 Ultra مصنوعة بإتقان، حيث تتميز بغطاء خلفي خفيف الوزن من السيراميك وإطار معدني مغلق بالكامل يشع بالمتانة والرقي.

يمثل هاتف Xiaomi 14 Ultra قمة تكنولوجيا الهواتف الذكية، حيث يجمع بين قدرات التصوير الرائدة والأداء الذي لا مثيل له والتصميم الرائع في حزمة واحدة متماسكة. سواء كنت من عشاق التصوير الفوتوغرافي أو مستخدمًا قويًا أو ببساطة شخصًا يقدر الأشياء الجيدة في الحياة، فإن هاتف Xiaomi 14 Ultra بالتأكيد سيتجاوز توقعاتك ويعيد تعريف تجربتك مع الهاتف الذكي.

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