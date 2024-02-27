عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

متضيعش فلوسك وتشتري دلوقتي.. سامسونج هتنزل أقوى موبايل بأرخص سعر قريبا

متضيعش فلوسك وتشتري
متضيعش فلوسك وتشتري دلوقتي..سامسونج هتنزل أقوى مو

من المتوقع إطلاق هاتفي Samsung Galaxy A55 و Galaxy A35 في عدة أسواق خلال شهر مارس، وقبل الإطلاق المتوقع، نشر موقع Winfuture.de تقريراً يكشف فيه عن جميع مواصفات الجهازين وتاريخ إصدارهما. إليكم نظرة على ما يمكن توقعه منهما:

 

مواصفات Samsung Galaxy A55 5G (مُسربة)

 

تكشف التسريبات عن مواصفات Galaxy A55 5G أنه سيحتوي على شاشة AMOLED بحجم 6.6 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. أما داخليًا، فسيتم تجهيز A55 5G بمعالج Exynos 1480 من سامسونج. سيكون لدى المستخدمين خيار بين 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). من حيث التخزين، سيقدم الهاتف إصدارات بسعة 128 أو 256 جيجابايت. كما سيتضمن الجهاز أيضًا فتحة بطاقة microSD لتوسيع سعة التخزين الإضافية.

يحتوي هاتف Galaxy A55 5G على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات. سيضم نظام الكاميرا مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت الصورة البصري (OIS)، وعدسة عريضة للغاية بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية، فسيكون لها دقة 32 ميجابكسل للمكالمات المرئية والصور الشخصية.

تشمل الميزات الإضافية ماسح ضوئي للبصمة ضمن الشاشة لفتح الجهاز بشكل آمن ومكبرات صوت ستيريو لإخراج صوت محسّن. سيعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 وواجهة One UI 6.1 من سامسونج. ستتكون خيارات الاتصال من Wi-Fi 6ax و Bluetooth 5.3 و NFC. كما سيحمل الجهاز تصنيف IP67، مما يشير إلى مقاومته للغبار والماء. يبلغ قياسه 161.1 × 77.4 × 8.2 ملم ويبلغ وزنه 213 جرامًا.

 

سعر وإطلاق Samsung Galaxy A55 5G

 

من المحتمل أن يبلغ سعر إصداري A55 مع 6 جيجابايت و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي 449 يورو و 499 يورو على التوالي في أوروبا. 

ويذكر التقرير أيضًا أنه سيتم إصداره في ألمانيا في 11 مارس، سيكون الجهاز متوفرًا بعدة ألوان، مثل الأزرق البحري والأزرق الجليدي والأبيض والأرجواني.

Galaxy Samsung Winfuture de Samsung Galaxy A55 Galaxy A35 مواصفات Samsung Galaxy A55 5G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منفذ جريـ.مة قـ.تل جواهرجي بولاق طلب شراء (علبة سجائر) قبل ارتكاب الحادث

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

نتعاون مع السلطات المصرية.. رد أوبر حول حادثة فتاة الشروق

مصير من حاز الذهب بسعر مرتفع ..هل الوقت الحالي مناسب للشراء؟ رد غير متوقع من الشعبة

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

عدم قبول دعوى تسليم منتصر الزيات شهادة بحسن السير والسلوك

موضوعات متعلقة

أرخص موبايل شاومي في مصر| لو مش معاك فلوس

أفضل 3 موبايلات Honor بسعر مناسب وأداء كاميرا جبار في 2024

بسعر رخيص جدا مقارنة بالإمكانيات القوية..اشتري موبايل Vivo الجديد وأنت مغمض

كاميرا جبارة.. أقوى موبايل شاومي بخصم مميز جدا النهاردة 

موبايل رخيص جديد من Infinix.. ينافس سامسونج وشاومي 

بأسعار زمان.. أرخص 3 موبايلات Oppo في مصر

أرخص موبايلين سامسونج بأقوى كاميرا في 2024.. حلم أصبح حقيقة

عرض ميتفوتش.. اشتري iPhone 15 Pro Max جديد بـ39 ألف جنيه

ترشيحاتنا

وسام أبو علي وموديست يكملان خماسية الأهلي في مرمى بلدية المحلة

قطاع الأعمال: تشكيل لجنة لوضع رؤية استراتيجية لاستغلال منطقة رأس جميلة

لن يحدث.. الولايات المتحدة ترد على إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا

البحوث الإسلامية: العمل في ميدان الدعوة مهمة الأنبياء والرسل والمصلحين

مساعد وزير الخارجية الأسبق: فلسطين قضية أمن قومي لمصر

هل يجوز دفع الزكاة للقريب المستحق كالأخ والأخت؟.. الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة رمضان صبحي تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

زي النجمات| نصائح لتطبيق موضة الشعر الزجاجي

تحذير عاجل.. اللفت يسبب مشاكل خطيرة لهؤلاء الأشخاص

فردية وجماعية.. طرح بوسترات مسلسل "المداح أسطورة العودة"

فيديو

رمضان 2024 | شاهد تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "المعلم"

مسلسلات رمضان 2024 | كارمن بصيبص تروج لـ نظرة حب

الحق أبوك في أيامه الأخيرة..نجل حلمي بكر يتهم زوجة أبيه بتعذيب الموسيقار

السيسي يجتمع مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة لبحث مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ