متضيعش فلوسك وتشتري دلوقتي.. سامسونج هتنزل أقوى موبايل بأرخص سعر قريبا

من المتوقع إطلاق هاتفي Samsung Galaxy A55 و Galaxy A35 في عدة أسواق خلال شهر مارس، وقبل الإطلاق المتوقع، نشر موقع Winfuture.de تقريراً يكشف فيه عن جميع مواصفات الجهازين وتاريخ إصدارهما. إليكم نظرة على ما يمكن توقعه منهما:

مواصفات Samsung Galaxy A55 5G (مُسربة)

تكشف التسريبات عن مواصفات Galaxy A55 5G أنه سيحتوي على شاشة AMOLED بحجم 6.6 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. أما داخليًا، فسيتم تجهيز A55 5G بمعالج Exynos 1480 من سامسونج. سيكون لدى المستخدمين خيار بين 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). من حيث التخزين، سيقدم الهاتف إصدارات بسعة 128 أو 256 جيجابايت. كما سيتضمن الجهاز أيضًا فتحة بطاقة microSD لتوسيع سعة التخزين الإضافية.

يحتوي هاتف Galaxy A55 5G على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات. سيضم نظام الكاميرا مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت الصورة البصري (OIS)، وعدسة عريضة للغاية بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية، فسيكون لها دقة 32 ميجابكسل للمكالمات المرئية والصور الشخصية.

تشمل الميزات الإضافية ماسح ضوئي للبصمة ضمن الشاشة لفتح الجهاز بشكل آمن ومكبرات صوت ستيريو لإخراج صوت محسّن. سيعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 وواجهة One UI 6.1 من سامسونج. ستتكون خيارات الاتصال من Wi-Fi 6ax و Bluetooth 5.3 و NFC. كما سيحمل الجهاز تصنيف IP67، مما يشير إلى مقاومته للغبار والماء. يبلغ قياسه 161.1 × 77.4 × 8.2 ملم ويبلغ وزنه 213 جرامًا.

سعر وإطلاق Samsung Galaxy A55 5G

من المحتمل أن يبلغ سعر إصداري A55 مع 6 جيجابايت و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي 449 يورو و 499 يورو على التوالي في أوروبا.

ويذكر التقرير أيضًا أنه سيتم إصداره في ألمانيا في 11 مارس، سيكون الجهاز متوفرًا بعدة ألوان، مثل الأزرق البحري والأزرق الجليدي والأبيض والأرجواني.