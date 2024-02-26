عرض ميتفوتش.. اشتري iPhone 15 Pro Max جديد بـ39 ألف جنيه

تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر فبراير مع عروض عيد الحب.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع Sharafdg الإماراتي يبيع هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max بسعة تخزينية 256 جيجابايت بسعر 4699 درهما إماراتيا أي ما يعادل تقريبا 39 ألف جنيه مصري.

عرض ميتفوتش..اشتري iPhone 15 Pro Max جديد ب 39 ألف جنيه

مواصفات iPhone 15 Pro Max

• الشاشة تأتي بشكل Dynamic Island في منتصف الشاشة وتأتي من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بمساحة 6.7 إنش بدقة 1290×2796 بكسل مع معدل كثافة بكسلات بمعدل 460 بكسل لكل إنش مع توافق الشاشة بالكامل لخاصية الـ Always On Display بالإضافة إلى معدل التحديث الـ 120Hz مع خاصية الـ HDR10 و دولبي فيجن مع حواف قليلة جدا مع طبقة حماية على الشاشة من نوع Ceramic Shield glass مع سطوع يصل الي 2000 شمعة .

• يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي :-

– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

– الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 1 تيرا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

– لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق تركيب كارت ميموري كما هو معتاد من ابل .

• يأتي بمعالج من شركة ابل من نوع A17 Pro بتكنولوجيا الـ 3 نانو مع معالج رسومي Apple GPU 6-core graphics فهو يأتي للمرة الأولى هذا العام ويقدم أداء مميز كما هو معتاد من ابل .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 وتدعم الاوتوفوكس , كما يوجد عدسة ثانية للـ Face ID والعزل .

• الكاميرا الخلفية تأتي ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية وتدعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.8 وهي الكاميرا الخاصة بالزوم الحقيقي 5X ويصل الي 25X ديجتال وتدعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع كما يوجد سنسور TOF 3D لعمل العزل والبورتريه بالإضافة إلى فلاش من نوع ليد .

• يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بمعدل التقاط 24 و25 و30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 25 و30 و60 و120 إطار في الثانية الواحدة .

• يدعم ميكرفون اضافي لعزل الضوضاء .

• الواي فاي يأتي بترددات الـ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e كما يدعم الـ Dual-band, hotspot .

• البلوتوث يأتي بإصدار 5.3 مع دعمه لخاصيتي الـ A2DP, LE .

• يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS .

• وسائل الأمان والحماية : يدعم الهاتف بصمة الوجه كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب والضغط الجوي .

• السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو لتحصل على صوت ممتاز .

• منفذ الـ USB يأتي من النوع الجديد حيث يأتي من نوع الـ Type C 3.0 .

• البطارية تأتي بسعة 4422 مللي أمبير كما تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط والشحن اللاسلكي الـ MagSafe بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي مع شواحن الـ Qi العادية بقوة 7.5 واط .

• يأتي الهاتف بنظام تشغيل iOS 17 .

• يتوفر الهاتف باللون التيتانيوم والتيتانيوم الأسود و التيتانيوم الأسود والتيتانيوم الأبيض

