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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأسعار زمان.. أرخص 3 موبايلات Oppo في مصر

بأسعار زمان..أرخص
بأسعار زمان..أرخص 3 موبايلات Oppo في مصر

تُعرف شركة أوبو بتصنيعها للهواتف الذكية عالية الجودة بأسعار تنافسية، ولكن ماذا لو كنت تبحث عن أرخص موبايل أوبو في مصر؟ في هذا التقرير، سنقدم لكم بعض الخيارات الرائعة لأرخص هواتف أوبو في مصر.

 

1. هاتف Oppo A16e:

 

• يعتبر هاتف Oppo A16e من أرخص هواتف اوبو في مصر.

• يتميز الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.52 بوصة بدقة HD+.

• يأتي الهاتف مع معالج Unisoc T616 ثماني النواة.

• يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

• يتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثنائية بدقة 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل.

• يأتي الهاتف مع بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير.

• يبدأ سعر الهاتف من 6000 جنيه مصري.

 

2. هاتف Oppo A55:

 

• يعتبر هاتف Oppo A55 من هواتف اوبو المميزة بأسعار مناسبة.

• يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.51 بوصة بدقة Full HD+.

• يأتي الهاتف مع معالج Snapdragon 680 ثماني النواة.

• يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

• يتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل.

• يأتي الهاتف مع بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير.

• يبدأ سعر الهاتف من 6700 جنيه مصري.

 

3. هاتف Oppo A96:

 

• يعتبر هاتف Oppo A96 من هواتف اوبو المميزة بأسعار مناسبة.

• يتميز الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.59 بوصة بدقة Full HD+.

• يأتي الهاتف مع معالج Snapdragon 680 ثماني النواة.

• يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

• يتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل.

• يأتي الهاتف مع بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير.

• يبدأ سعر الهاتف من 9999 جنيه مصري.

نصائح لاختيار أرخص موبايل اوبو:

• حدد ميزانيتك قبل البدء في البحث عن هاتف اوبو.

• حدد احتياجاتك من الهاتف، مثل حجم الشاشة، وميزات الكاميرا، والقدرة على معالجة الألعاب.

• اقرأ مراجعات الهواتف المختلفة قبل شرائها.

• جرّب الهاتف قبل شرائه للتأكد من أنه يلبي احتياجاتك.

الخاتمة:

تُقدم شركة اوبو مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية بأسعار تنافسية.

مع وجود خيارات مثل Oppo A16e و Oppo A55 و Oppo A96، يمكنك الحصول على هاتف اوبو بسعر مناسب دون التخلي عن الميزات الأساسية.

OPPO Oppo A16e Oppo A55 OPPO A96 ​أوبو أحدث هواتف أوبو

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