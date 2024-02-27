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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايل شاومي في مصر| لو مش معاك فلوس

أرخص موبايل شاومي
أرخص موبايل شاومي في مصر|لو مش معاك فلوس

يعد هاتف Redmi A1 في مصر، وهو أرخص هاتف ذكي تقدمه الشركة في السوق المصرية. يأتي الهاتف بسعر 1699 جنيها مصريا فقط، مما يجعله الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بأسعار معقولة مع ميزات أساسية قوية.

 

مواصفات هاتف Redmi A1:

 

  • شاشة LCD بحجم 6.53 بوصة بدقة HD+
  • معالج MediaTek Helio A22
  • ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت
  • سعة تخزين 32 جيجابايت
  • كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل
  • كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل
  • بطارية بسعة 5000 مللي أمبير
  • نظام تشغيل Android 12 Go Edition

 

مميزات هاتف Redmi A1:

 

  • سعر معقول: يُعد هاتف Redmi A1 أرخص هاتف ذكي تقدمه شاومي في مصر، مما يجعله الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بأسعار معقولة.
  • بطارية قوية: تم تجهيز الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مما يوفر للمستخدمين عمرًا أطول للبطارية.
  • نظام تشغيل Android 12 Go Edition: تم تصميم نظام التشغيل Android 12 Go Edition خصيصًا للهواتف الذكية ذات المواصفات المنخفضة، مما يضمن تجربة سلسة وسريعة للمستخدمين.

 

يُعد هاتف Redmi A1 خيارًا ممتازًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بأسعار معقولة مع ميزات أساسية قوية. بفضل سعره التنافسي وعمر البطارية الطويل ونظام التشغيل المُحسّن، يُعد هاتف Redmi A1 هو الهاتف المثالي للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي دون كسر ميزانيتهم.

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