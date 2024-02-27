موبايل رخيص جديد من Infinix.. ينافس سامسونج وشاومي 

كشفت شركة Infinix عن موعد إطلاق هاتف Infinix Smart 8 Plus ، تم الإعلان لأول مرة عن الجهاز الاقتصادي الشهر الماضي، ولكن تاريخ إصداره لم يكن واضحًا بعد والآن، أكدت الشركة أن الهاتف الذكي سيصل في بداية الشهر المقبل، لذا إليكم جميع التفاصيل.

موعد إطلاق هاتف Infinix Smart 8 Plus

أعلنت الشركة رسميًا أن هاتف Infinix Smart 8 Plus سيتم إطلاقه في الهند في الأول من مارس 2024. وتم الكشف عن ذلك من خلال موقع صغير تم تفعيله على Flipkart، وهو متجر تجزئة إلكترونية شهير في الهند.

كما أكد الإعلان التشويقي أيضًا أن هاتف Smart 8 Plus سيعمل ببطارية ضخمة سعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات عبر منفذ USB Type-C.

يتميز الهاتف القادم بشاشة IPS LCD بحجم 6.6 بوصة تقدم دقة عرض HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز.

ويحتوي الجزء الأمامي على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل ويتميز أيضًا بميزة تشبه "Dynamic Island" في هواتف آيفون. وفي الوقت نفسه، يحتوي الجزء الخلفي على إعداد كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل مقترنًا بوحدة فلاش LED رباعية.

أما بخصوص المواصفات الداخلية، فهو مزود بمعالج MediaTek Helio G36 إلى جانب 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وحتى 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية. تشمل الميزات البارزة الأخرى فتحة بطاقة microSD لتوسيع سعة التخزين، وواجهة XOS 13 المخصصة استنادًا إلى نظام التشغيل Android 13 Go، ومقبس سماعة رأس 3.5 مم، ومستشعر بصمة مثبت على الجانب.

لسوء الحظ، لا يزال سعر هذا الجهاز غير واضح. ومع ذلك سيصل بأربعة ألوان، وهي الأسود الخشبي والأبيض المجري والذهبي اللامع.