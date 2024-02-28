روسيا ترد على طلب سلطات ترانسنيستريا بحمايتها.. ومولدوفا تحتج

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن حماية مصالح سكان ترانسنيستريا المولدوفية من أحد أولوياتها، حيث يتم دائمًا النظر بعناية في جميع المناشدات، من قبل الوزارات ذات الصلة في روسيا.

جاء ذلك بعد أن طلبت جمهورية ترانسنيستريا المولدوفية، المعلنة من طرف واحد، المساعدة من روسيا بسبب الحصار الاقتصادي المتزايد الذي تفرضه مولدوفا، وتم اعتماد القرار المقابل من قبل مجلس النواب.

وقالت وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "حماية مصالح سكان ترانسنيستريا، هي إحدى الأولويات، ويتم دائمًا دراسة جميع الطلبات بعناية من قبل الوزارات الروسية المعنية".

من جانبها، أعلنت حكومة مولدوفا رفضها الدعاية التي تنشرها ترانسنيستريا الانفصالية بعد طلبها الحماية من روسيا.