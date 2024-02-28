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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بنات عين شمس تستضيف "صحتك تهمنا" بالتعاون مع "طلاب من أجل مصر"

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر ووحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالتعاون مع كلية البنات جامعة عين شمس  ندوة بعنوان "صحتك تهمنا" وذلك على هامش المبادرة التي اشتملت على فحوصات طبية و خدمات تشخيصية وندوات توعوية و معرض خيري من كتلة نساء قد التحدى و يوم رياضي لأسرة من أجل مصر.

وذلك تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ،  و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و برئاسة الأستاذة الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات  ،  الدكتورة أسماء زعزع  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب  الدكتورة هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الاستاذة الدكتورة  هند الهلالي الأستاذ بكلية الطب ومدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف.


وخلال الكلمة  الافتتاحية أكدت أ.د. أميرة يوسف عميدة كلية أن دور الكلية محوري وتقديم  حملات التوعية بين الطالبات  يهدف الى خلق جيلًا جديدًا يستطيع مجابهة الحياة العملية بعد التخرج مسلح بالعلم والثقافة في إطار خطة الدولة الاستراتيجية ٢٠٣٠.

وأوضحت الدكتورة هند الهلالي مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف دور الوحدة في دعم الطالبات لخلق بيئة تعليمية آمنة داخل الحرم الجامعي، والتعرف على الدورات التدريبية وورش العمل التي تقدمها الوحدة لتنمية قدرات الطالبات النفسية والجسدية والتغلب على الأزمات والمشاعر السلبية الناتجة عن تعرضهن للعنف والتنمر من خلال توفير سبل الحماية للطالبات سواء داخل أو خارج الحرم الجامعي، وعمل قوافل وحملات توعية صحية للطلاب للتعرف على الأمراض المنتشرة والخبيثة الأورام وكيفية اكتشاف المرض وسبل الحماية من خلال الاخصائيين والاستشاريين والمحاضرين.

و تم افتتاح المعرض الخيري الذى أقيم على هامش المبادرة بالتعاون مع  كتلة نساء قد التحدى و إشراف النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب.

وتضمنت فعاليات اليوم الاول استضافة فريقًا مميزا من الاساتذة المحاضرين ، الدكتور مصطفى ناجي مدرس جراحة الأورام ومسئول عيادة الكشف المبكر عن الأورام و دور عيادة جامعة عين شمس للكشف المبكر لسرطان الثدي أن 70% من أورام الثدي هي حميدة ولا تنتشر الخلايا خارج منطقة معينة، موضحًا أن سرطان الثدى هو أكثر أنواع السرطانات انتشارًا للسيدات؛ حيث تشير الإحصائيات إلى أنه واحدة من كل8 نساء يصابوا بسرطان الثدى، مشيرًا إلى أن رحلة العلاج من سرطان الثدى طويلة ولكن يجب ان تخوضها المصابة فور اكتشاف المرض للقضاء عليه، مؤكدًا أن نسبة الشفاء في المرحلة الأولى ٩٥% .

وأوضحت ا.د أمل السيسي استاذ طب الاطفال جامعة القاهرة ورئيس برنامج المنحة العملاقة للقضاء على سرطان عنق الرحم في مصر، إلى وجود أنواع جديدة من السرطانات المنتشرة في العالم ومنها الورم الحليمي البشري يتسبب في بعض الأحيان السرطانات والسنط الجلدي ويصيب الرجال والنساء و أضاف .أ.د أحمد أشرف أستاذ القلب بجامعة عين شمس بعض النصائح للطالبات عن الوقاية من أمراض القلب .

وتضمنت فعاليات اليوم الثانى  استضافت فريقًا مميزا من الأساتذة المحاضرين لعمل ندوات توعوية عن صحة الفتاة الجسدية و التغذية السليمة و منهم أ. د. آمال الشرقاوي الأستاذ بكلية التمريض جامعة عين شمس ، أ.د سهير صفوت أستاذ الإجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس ،  د. أماني عبد العال اخصائي نفسي اكلينيكي و استشاري تدريب  بوحدة دعم ومناهضة العنف.

وقد أعقب الندوة ورشة عمل للتدريب على الدفاع عن النفس قدمتها د. أماني عبد العال اخصائي نفسي اكلينيكي و  استشاري تدريب  بوحدة دعم و مناهضة العنف والويندو والعلاج بالفن كما تزامن مع هذا الفعاليات وجود قافلة طبية تماشيًا مع الاستراتيجية القومية للدولة واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 للاهتمام بصحة المرأة، حيث قام فريق بكلية التمريض بهذه القافلة، تحت إشراف أ. د. آمال الشرقاوي الأستاذ بكلية التمريض جامعة عين شمس وبمشاركة مجموعة متميزة من عضوات هيئة التدريس بكلية التمريض  لعمل كشف دوري للضغط والسكر للاطمئنان على صحة الفتيات وكيفية الفحص الذاتي كخطوة استباقية للتوعية من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، مع التوعية بالصحة النفسية والتوازن النفسي وكيف يؤثر ذلك على الصحة العامة .

هذا وقد شهدت الحملة اقبالاً كبيرا من الطالبات والإداريين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

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Jobs Education أسرة طلاب من أجل مصر افتتاح المعرض أستاذ طب الأطفال البنات جامعة عين شمس التعليم والطلاب الدكتور محمد ضياء زين العابدين

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