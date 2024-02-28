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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أصابت كريات شمونة.. إسرائيل تقصف منصة إطلاق صواريخ جنوبي لبنان

إسرائيل تقصف منصة
إسرائيل تقصف منصة إطلاق صواريخ جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن استهداف منصة إطلاق صواريخ جنوبي لبنان استخدمت في قصف مستوطنة كريات شمونة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم إطلاق عدة صواريخ على الجليل الغربي قبل فترة قصيرة، سقط بعضها في مناطق مفتوحة وسقط بعضها الآخر في لبنان.

ونفى جيش الاحتلال وجود إصابات بعد سماع صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات القريبة من الحدود الشمالية.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه أصاب منصة إطلاق صواريخ في جنوب لبنان استخدمت في هجوم في وقت سابق اليوم على كريات شمونة.

وأعلنت حركة حماس مسؤوليتها عن الهجمات قائلة إنها أطلقت 40 صاروخا من طراز جراد على قواعد لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. 

ووفقا للجيش الإسرائيلي، لم يعبر الحدود سوى حوالي 15 صاروخا، أصاب أحدها منزلا في كريات شمونة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي لبنان صواريخ مستوطنة كريات شمونة إطلاق صواريخ

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