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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه مسئولي الأجهزة التنفيذية بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لإزالة المخالفات

الازالات
الازالات

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها وذلك بالمرحلة الثانية من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، التي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ حتى ١٥ مارس ٢٠٢٤ ، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

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وشهد اليوم الأربعاء، تنفيذ ٣٦ حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الثانية من الموجة ٢٢، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة القصاصين الجديدة، بحضور رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة وقوات إنفاذ القانون، وأسفرت تلك الحملة عن استعادة مساحة تقدر بنحو ٩٩٢٤ م٢ تعدٍّ على أملاك الدولة.

وتضمنت الاعمال إزالة ٤ حالات تعدًّ بالبناء على أراضي الدولة بولاية المحافظة، بمساحة ٣٥٧م٢، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.
‏كما تم إزالة ٣حالات تعدٍّ بولاية الزراعة، على مساحة ٣٧٦ م٢، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، كما تم إزالة ٧ حالات تعدٍّ على أراضي ولاية الري، على مساحة ١٦١ م٢ عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

وشملت إزالة ٤ حالات تعدٍّ على أراضي ولاية السكة الحديد على مساحة ١٢٣م٢،عبارة عن تند حديدية وأكشاك، وكذلك إزالة ٨ حالات تعدٍّ على أراضي ولاية الأوقاف على مساحة ٨٥١٠ عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء.

كما أسفرت الحملة عن إزالة ١٠ حالات تعدٍّ على أراضي ولاية الطرق على مساحة ٣٩٧ م٢.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

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