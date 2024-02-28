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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خاص .. ابنة شقيقة الخواجة حسني توضح علاقة المتهم بخالها | فيديو

المتهم
المتهم

قالت ابنة شقيقة جواهرجي بولاق أبو العلا القتيل إن المتهم لا توجد صلة بينه وبين خالي الخواجة حسني ، وإنه قبل ارتكابه جريمته دخل محل خالي واتفق معه على استثمار أمواله في شراء سبائك الذهب منه.

وبالفعل تم الاتفاق على الصفقة وبعدها طلب منه ذهاب العامل لشراء علبة سجائر له، حيث ذهب العامل لشرائها ليعود ويجد خالي مقتولا داخل المحل غارقاً في دمائه ، وسرقة محتويات المحل.

https://vm.tiktok.com/ZMML11gTF/

كما كشفت ابنة شقيقة جواهرجي بولاق عن حجم المسروقات من داخل محل خالها، حيث أوضحت ان المسروقات كانت كميات كبيرة من السبائك الذهبية، وأطقم وجنيهات ذهبية، وخواتم وسلاسل ثمينة والتي قدرت بملايين الجنيهات.

وقام المتهم بقتل الخواجة حسني جواهرجي بولاق أبو العلا بتمثيل جريمته في حضور ممثل عن النيابة العامة ووسط حراسة أمنية مشددة.

وقال المتهم انه دخل ليلة ارتكابه الجريمة بالدخول لمحل الخواجة حسني كاي زبون عادي وطلب منه شراء سبائك ذهبية لاستثمار أمواله في مجال الذهب وقام بالاتفاق معه علي شراء عدد معين من السبائك .

وطلب بعدها من الخواجة ارسال العامل بالمحل لشراء علبة سجائر فوافق الخواجة علي ارساله وبعدها قام المتهم بالتعدي عليه بالضرب في رأسه فقد علي اثرها الخواجة الوعي ثم قام بطعنة ٤ طعنات متفرقة بجسده ليلقي مصرعه في الحال ، وهو ما كشفت عنه كاميرات المراقبة والتي أظهرت كافه تفاصيل الحادث وملامح المتهم الذي تم تحديده وضبطه خلال ساعات قليلة من الجريمة .

وعقب عوده العامل بالمحل وجد الخواجة حسني غارقاً في دمائه فقام بإبلاغ الشرطة التي حضرتك علي الفور وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

وتبين من الفحص والمعاينه ان المسروقات عبارة عن كميات كبيرة من السبائك الذهبية واطقم وغوايش وسلاسل وخواتم وجنيهات ذهبية وقدرت ثمنها بملايين الجنيهات .

وفي أقل من 24 ساعة ، نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض على المتهم بقتل جوهراجي بولاق أبو العلا ، وتم اقتياده في حراسة أمنية مشددة إلى قسم شرطة بولاق أبو العلا للتحقيق معه وكشف ملابسات الحادث ، تمهيداً لعرضه على النيابة العامة للتحقيق .

وكانت النيابة العامة قد اجرت تحقيقات موسعة في واقعة مقتل جواهرجي بولاق أبو العلا وسرقة محتوياته محله التي قدرت بالملايين ، حيث انتقل فريق من النيابة العامة الي مسرح الجريمة وتم إجراء معاينة تصويرية من قبل جهات التحقيق وتم العثور علي جثة الجواهرجي الشهير باسم الخواجة حسني الخناجري وتبين اختفاء محتوياته من سبائك ذهبية ومجوهرات التي قدرت بملايين الجنيهات (جاري حصرها) .

واستمعت النيابة العامة لاقوال الشهود علي الحادث من اصحاب المحال المجاورة ، واسرة القتيل في محاولة للوصول لمعلومات لمرتكبي الجريمة  ، حيث تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل التي كشفت عن تعدي شخص بالضرب علي صاحب المحل ليسقط قتيلا ، تم نقل جثته الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة ، وكلفت المعمل الجنائي برفع البصمات من مسرح الجريمة .

ومن جانبها ، تقدمت اللجنة النقابية المهنية للعاملين بتجارة وصناعة المصوغات والمجوهرات بخالص التعازى القلبية لأسرة المرحوم الخواجة حسني الخناجرى .

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