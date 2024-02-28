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تحقيقات وملفات

إشادة باحتفالية قادرون باختلاف.. الأحزاب تؤكد: تستهدف دعم ومساندة الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع المصري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

الأحزاب السياسية عن احتفالية «قادرون باختلاف»:

تعكس صورة الدولة الحاضرة بقيادتها الرشيدة

 كشفت قدرات المبدعين من ذوي الهمم

حضور الرئيس  بمثابة رسالة جبر خواطر لذوي الهمم

 

أشاد عدد من الأحزاب السياسية باحتفالية قادرون باختلاف، مؤكدين انها تستهدف دعم ومساندة الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع المصري، حيث أن رئيس عبد الفتاح السيسي راعياً وقريب من عموم المصريين ويراعي تحقيق اسمي معايير الإنسانية كالعادة يظهر الاحتفال البعد الإنساني للرئيس الأب والقائد.

ثمن حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل عضو مجلس الشيوخ، باحتفالية قادرون باختلاف، والتي تستهدف دعم ومساندة الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع المصري، وهو أول قائد يولي اهتماماً مباشراً بهذه الفئة التي عانت كثيراً.

وأكد رئيس حزب المصريين الاحرار فى بيان صحفي، أن انطلاق النسخة الخامسة لاحتفالية «قادرون باختلاف» والتى تعد الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الهمم التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية يؤكد أنهم جزء أصيل من المجتمع المصري ويعكس صورة مصر الحاضرة بقيادتها الرشيدة.


ولفت خليل، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي راعياً وقريب من عموم المصريين ويراعي تحقيق اسمي معايير الإنسانية كالعادة يظهر الاحتفال البعد الإنساني للرئيس الأب والقائد.


مؤكدا أن الرئيس أولى اهتماما غير مسبوق لرعاية الأشخاص ذوي الهمم، حيث تم انشاء صندوق قادرون باختلاف وتشريع قانون منظم لدوره أحد أهم أوجه اهتمام الدولة بهم، ولهم كل حقوقهم .


وأضاف خليل، أن تصريحات الرئيس السيسى اليوم، بشأن أحداث غزة تؤكد أن أشقاءنا فى القلب ولا يمكن التخلي عنهم، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي جدد التأكيد على أن مصر تقدم كل المساعدات الممكنة لدعم الأشقاء في غزة باعتبارها قضية القضايا.


وأشار رئيس حزب المصريين الاحرار، إلى أن حديث الرئيس السيسي حول صفقة رأس الحكمة يؤكد شفافيته ووضوح معتاد مع الشعب المصري فى طرح أي أمر، موضحاً أن  المشروع يعتبر أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط ويعزز من قيمة العملة المحلية ويحد من أزمة ارتفاع الأسعار.
 

 رسالة إنسانية

ومن جانبه، أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بكلمة الرئيس السيسي خلال النسخة الخامسة باحتفالية قادرون باختلاف، مؤكدا أنها رسالة إنسانية واضحة بتغيير النظرة لذوي الهمم، وطاقة أمل ورحمة وقدرة كبيرة على التحدي والنجاح.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد وهو يولي "قادرون باختلاف" اهتماما كبيرا وملحوظا، الأمر الذي تبلور من خلال المبادرات والقرارات والتوجيهات، فضلا عن التشريعات التي جاءت استجابة للقيادة السياسية والتي تنهي بدورها التهميش عن فئة غالية من المجتمع المصري.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن حرص الرئيس السيسي على حضور كل الفعاليات الخاصة بـ"قادرون باختلاف" رسالة جبر خواطر لذوي الهمم، مؤكدا أن إنجازات الدولة فى ملف قادرون باختلاف تنوعت في كافة القطاعات، بداية من إنشاء صندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وبطاقة الخدمات المتكاملة، وإنشاء فصول جديدة لاستيعاب جميع الأشخاص من ذوي الهمم في التعليم قبل الجامعي، وصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية، فضلا عن توجيه الرئيس السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف".

ولفت إلى أن الرئيس السيسي جعل المجتمع ينظر إلى ذوي القدرات الخاصة على أنهم مصدر فخر واعتزاز بعدما كانت تراهم أسرهم أعباء ثقيلة، موضحا أن كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفالية تأكيد على مكانة ذوي الهمم الكبيرة في المجتمع، وفخر الدولة بإبداعاتهم وأنشطتها التى يشاركون فيها باقتدار.

 

وثمن تركيز احتفالية "قادرون باختلاف" على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومعاناتهم الناجمة عن القصف الإسرائيلي الغاشم والجرائم المتكررة بحق الشعب الأعزل، مؤكدا أن هذا أكبر دليل على دعم مصر للقضية الفلسطينية ومساعدتها للشعب الفلسطيني، وتقديم كل سبل الدعم الممكن لإعادة إعمار فلسطين مرة أخرى.

كما، شارك عدد من أعضاء حزب الشعب الجمهوري اليوم في الاحتفالية الخامسة لـ"قادرون باختلاف" والتي شرفها بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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 دعم الصندوق بـ 10 مليارات جنيه

وأعلن حزب الشعب الجمهوري عن بالغ تقديره لما تحقق خلال السنوات السابقة في رعاية ذوي الهمم كذلك ما وجه إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من دعم الصندوق بـ 10 مليارات جنيه، مثمنًا أيضًا دعوة الرئيس بضرورة تحمل كل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية مسئولية الارتقاء برعاية أبنائنا من ذوي الهمم.

 

كما ثمّن الحزب كلمات أبنائنا من غزة ممن تلقوا العلاج في مصر بعد إصابتهم من جراء الحرب خير تعبير عن دور مصر التاريخيّ والإنساني.

قادرون باختلاف الأحزاب السياسية السيسي مجلس الشيوخ

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