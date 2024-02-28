مكرّم باحتفالية قادرون باختلاف : الرئيس له فضل كبير عليا منذ صغري|فيديو

أعربت جنة الله صبحي أحد المكرمين في احتفالية قادرون باختلاف عن سعادتها بالقيام بإستعراض أمام الرئيس السيسي، قائلة:"كنت فخورة جدا إني كنت أمام الرئيس السيسي، الرئيس له فضل كبير عليا منذ صغري".

وأضافت جنة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع خلال فضائية "المحور"، قائلة:" الرئيس السيسي قام بالتأشير لي على عمليه في مستشفى عسكري عندما كنت صغيرة، ولم يكن يعرفني،ولم أستطع اللحاق به لأشكره اليوم"

وتابعت أحد المكرمين في احتفالية قادرون بإختلاف ، أنها تدربت على الاستعراض الذي قدمته في الاحتفالية اليوم لمدة خمس شهور، معلقة:" كنت مشغولة بحب، وفرحانه وأنا بعمل البروفات".

