جامعة حلوان تطلق المعرض السنوي للكتاب والفنون التشكيلية تحت شعار لون حلمك من أجل مصر .. وقنديل: تعكس اهتمامنا بتنمية المعرفة لدي الطلاب

جامعة حلوان تطلق المعرض السنوي الثامن للكتاب

‏‎جامعة حلوان تطلق معرض الفنون التشكيلية للهواة والمتخصصين تحت شعار لون حلمك من أجل مصر

‎الدكتور السيد قنديل: المعارض الثقافية و الفنية تعكس اهتمام الجامعة بتنمية المعرفة لدي الطلاب



تحرص جامعة حلوان علي تنظيم العديد من المعارض و الانشطة الثقافية و الفنية للطلاب لتنمية المعرفة لديهم و تطوير الروح الابداعية و اكتشاف المواهب الدفينة تحقيقا للتنمية .



‎وقد اطلقت جامعة حلوان في هذا الاطار فعاليات المعرض السنوي الثامن للكتاب والذي تنظمه المكتبة المركزية ، كما اطلقت الجامعة فعاليات معرض الفنون التشكيلية للهواة والمتخصصين تحت شعار لون حلمك من أجل مصر، التى تنظمه أسرة من أجل مصر المركزية .



‎و صرح الدكتور قنديل رئيس جامعة حلوان أن هذه المعارض تعكس اهتمام جامعة حلوان بتنمية المعرفة والثقافة لدى الطلاب، نظرًا للاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لبناء شخصية الشباب السوية، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، وتحصينهم ضد الأفكار غير السوية، وخلق جيل قادر على البناء والإبداع.

‎و اكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اهتمام الجامعة بالمشاركة المجتمعية، وحرصها الدائم على تنظيم الدورات التدريبية التي تساهم في زيادة وعي الطلاب والشباب والطلائع وخاصة أبنائنا من ذوى القدرات الفائقة، وإعدادهم للمساهمة في تطوير المجتمع، وكذلك تعمل الجامعة دائما على تبني مواهب الأطفال والشباب، وتقديم فرص للتدريب لهم، وتنمية قدراتهم.

‎وأوضح الدكتور عماد ابو الدهب حرص الجامعة بالتوعية الشاملة للطلاب على المستوى الثقافي والفكري، وتسليحهم بمختلف المهارات والقدرات العلمية والشخصية التي تجعلهم عناصر صالحة للمجتمع وللوطن.



‎وشارك بمعرض الكتاب بجامعة حلوان مجموعة كبيرة ومتميزة من دور النشر حيث شارك "مؤسسة الأهرام ، الأكاديمية ، ميرك ، الأنجلو ، المؤسسة الدولية ، أوزوريس ، مركز الكتاب ، سمارت ، روابط ، المجموعة العربية ، إيمك ، حواديت ، المعرفة اللامحدودة" .



‎وتستمر فعاليات المعرض بمبنى المكتبة المركزية حتى ٧مارس ٢٠٢٤، وقد أشرف على افتتاح المعرض الأستاذة فريدة هاشم أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث و الأستاذ أشرف إمام مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.



‎كما شارك في الموهب طلاب كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية، والفنون التطبيقية، إلى جانب الطلاب الموهوبين في مجال الفنون.



‎و اقامة كلية التربية الفنية بجامعة حلوان كرنفال الطفل لذوي الهمم للعام الثاني علي التوالي بالتعاون مع مؤسسة يونيفاي ويقام برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور نبيل عبد السلام القائم بعمل عميد كلية التربية الفنية، وإشراف الدكتورة مها عبد المنعم مزيد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة



‎ وتضمَّن الكرنفال مجموعة من الورش الفنية التي أعدت من قبل مجموعة من الأساتذة المتخصصين والتي منها(ورشه توظيفات نسجية - ورشة طباعة بصمات - ورشه نحت وخزف - ورشة رسم علي توال - ورشة عرائس القفاز - ورشة كولاج)

‎ومن جانبه، أوضح الدكتور نبيل عبد السلام القائم بعمل عميد كلية التربية الفنية، أن عقد الكرنفال يأتي إيمانا بدور الكلية في تنمية الوعي الجمالي ورعاية الموهوبين، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030، وإلقاء الضوء على بعض النماذج الناجحة من ذوى القدرات الفائقة.