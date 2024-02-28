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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

سعر صادم.. حقيبة مي عمر تثير الجدل بالسوشيال ميديا

صدى البلد

تواجدت النجمة مي عمر في عشاء فني جمع العديد من النجوم في أحد المطاعم اللبنانية في الزمالك.

واختارت مي عمر ارتداء فستانا قصيرا مرصعا بالكامل بالأحجار 

وأمسكت مي عمر في يديها حقيبة صغيرة جدا من تصميم دار Chanel، من طراز Mini Vanity Top Handle Case، باللون الأسود يصل سعرها إلى 5950 دولار أي ما يعادل 183 ألف جنيه مصري

شارك عدد كبير من نجوم الفن وصناع الدراما المصرية والإعلام فى إحتفالية على الطريقة اللبنانية داخل "الأشرافيه" على كورنيش النيل بالزمالك.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن نيللي كريم وزوجها الفنان ولاعب الاسكواش هشام عاشور ، مايا دياب نسرين طافش ،درة وزوجها هانى سعد ، مى عمر، ريم سامي وخالد سليم وحرمه خيرية أحمد ، احمد زاهر ،كابتن محمد عبد المنصف وحرمه لقاء الخميسي وحسن ابو الروس وأمير شاهين 

 

 

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