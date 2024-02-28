قصف إسرائيلي يستهدف دمشق وريفها.. شاهد الصور الأولى للانفجارات

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن هجومًا إسرائيليًا استهدف محيط دمشق.

وقال المرصد السوري عبر منصة “إكس”، إن انفجارات دوت في دمشق وريفها ناجمة عن قصف إسرائيلي.

وأضاف أن المضادات الأرضية التابعة للقوات السورية تصدت لأهداف في سماء المنطقة.

فيما ذكرت وسائل إعلام سورية، أن الغارة الإسرائيلية استهدفت بلدة حجيرة، وإحدى نقاط طريق السيدة زينب بدمشق.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" أفادت منذ قليل، ب‏أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لرشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي ،المحتلة في أجواء ريف دمشق الجنوبي والجنوبي الغربي.