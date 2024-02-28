إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على محور الضبعة بالجيزة

أصيب 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق محور الضبعة القادم من الصحراوي بعد نفق أبو رواش، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتم نقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة مفاده انقلاب سيارة ميكروباص بمحور الضبعة القادم من الصحراوي وبالتحديد بعد نفق أبو رواش.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، وتم الدفع وبعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودفعت الأجهزة المعنية بالمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.