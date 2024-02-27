مخطوف وبيتعذب.. تسجيل صوتي يفجر مفاجآت في أزمة مرض حلمي بكر

تصدر الموسيقار حلمي بكر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد التراشق بين زوجته وابنه وتبادل الاتهامات فيما بينهما، حيث اتهمها ابن الملحن بخطف ابيه وتعذيبه وإساءة معاملته، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، بينما ردت عليه بنفي كافة ما نسبه اليها وانها لم تمنع أحد من زيارة حلمي بكر ونقلته في منزل ريفي للنقاهة.

وأوضحت الدكتورة نهى الجندي المحامية في تسجيل صوتي لـ"صدى البلد"، عواقب تبادل الاتهامات بين الطرفين، حيث يعرض كل منهما للمسائلة القانونية حيث في حالة توجيه تهمة الخطف والتعذيب لزوجة حلمي بكر تواجه عقوبات صارمة بالحبس واذا وجهت الزوجة اتهاما لابن زوجها بالتشهير بها فيواجه ايضا عقوبات بالحبس او بالغرامة.

ابن حلمي بكر: مراته خطفته وبتعذبه

كشف هشام حلمي بكر، نجل الموسيقار الكبير حلمي بكر، عن تعرض والده للإهمال والإهانة على يد زوجته الحالية التي تسببت في تدهور حالته الصحية، بعدما نقلته من القاهرة إلى محافظة الشرقية.

وقال نجل الموسيقار حلمي بكر: "أي حد عاقل يسمع كلام زوجته سماح مش هيصدقها، منين إحنا معندناش فلوس نوديه المستشفى وفي نفس الوقت بتقول إن إحنا نقدر نعالجه كويس، منين التليفون يبقى قريب منه بس الدكتور مانعه يتكلم مع أي حد وهي قاعدة جنبه، كلامها ركيك وأنا اتصلت بأبويا من تكساس بأمريكا، وطلبت أكلمه وهي اللي ردت وكانت معاه لسه في المهندسين وزعمت إنها بعيدة عنه ولما تروح بعد تمرين التايكوندو لبنتها هتخليه يكلمني".

وتابع: زوجته الحالية طردته من بيته الكائن في المهندسين وقامت بنقله لشقة في الشرقية في الأرياف لا تليق بحلمي بكر أبدًا ومحدش عارف يوصل لحلمي بكر لأنه واخدين منه تليفونه وأنا بحاول أتصل بيه مش عارف أوصله، واسألوا الفنانة نادية مصطفى كانت بتزوره دائمًا والآن لا تستطيع وجالها رسائل صوتية من أصدقائه طالبوا بإنقاذه لانه يتم تعذيبه ومعاملته السيئة من زوجته الحالية.

نادية مصطفى: مش عارفة اشوفه

من جانبها، قالت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية: "الموسيقار حلمي بكر ليس فقط قيمة وقامة فنية عظيمة لكن بالنسبة لي عشرة عمر وباعتبره أبويا وأخويا وصديق عائلة وطول عمره كان بيدعمني فأنا أدين له بالفضل".

وأضافت: "في فترة تعب حلمي بكر الأولى في المستشفى كنت أزوره وأطمئن عليه لحد لما خرج وبقى زي الفل وراح على بيته في حدائق الأهرام لإنه وقتها كان منفصل عن زوجته وبعد كده عرفت إنه رجع لزوجته وراح على بيته في المهندسين في وجود زوجته وكنت كل يوم بزوره، وكان وقتها تعبان جدا ومش بيتحرك ونقلت الصورة للفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وكل مجلس النقابة أجمعوا إنهم تحت أمره، ونعمل كل ما يحتاجه".

وتابعت: "ذاكرته راحت ولما حسيت إنه مبقاش يركز في أيامه الأخيرة وإنه بيقول كلام غريب قلت للفنان مصطفى كامل واتفقنا مع الأستاذ حلمي بكر على نقله لمستشفى القوات المسلحة ووافق، ولما تواصلت مع زوجته قالت لنا هو خلاص جاله أمر علاج على نفقة الدولة وأفاجئ بإنها أخدته عند مامتها على البلد واتصلت بها أكتر من مرة مش بترد عليا وكل ده علشان عايزين نطمئن عليه ويكون فيه رعاية صحية له افضل، وده أول صدام بينه وبين زوجته".

زوجة حلمي بكر ترد على اتهامات ابنه

ردت سماح عبدالرحمن القرشي، زوجة الموسيقار حلمي بكر، على الاتهامات التي وجهها إليها نجله هشام، بشأن خطفها لوالده وتعذيبه في الشرقية، نافية كل ما يتردد وأوضحت سماح أن حلمي بكر يقيم برفقتها مع ابنته في مدينة كفر صقر بالشرقية وليس في منطقة ريفية.

وذكرت أن أشقائه حاولوا أخذه لكنه رفض الرحيل بدونها، مشيرة إلى أن حلمي بكر كان يرفض الذهاب إلى المستشفى عندما ساءت حالته الصحية في المهندسين.

وأكدت سماح أنها انتقلت به إلى الشرقية لتوفير رعاية أفضل بمساعدة عائلتها بعد أن سرق مدير أعماله أمواله، ولم يكن لديهم الإمكانيات للعلاج في مستشفى خاص.

وقالت إن ابنه هشام كان موجودًا في القاهرة ولم يزره رغم طلب الأخير ذلك، متابعة: "والدك بخير وأمان واحتراما أنك أخو ريهام مش هقول أكتر من كده".

وردا على ما يتردد بشأن منعه من الاتصال بأي شخص، أفادت بأن حلمي بكر كان يتحدث بالهاتف، لكن نجله لم يتصل مجددًا عندما طُلب منه ذلك، موضحة أنها لا ترد إلا على الأرقام المعروفة، نظرًا لانشغالها برعاية ابنتها وحالة زوجها الصحية.

ونفت سماح ما يُقال عن قيامها بمعاملة بكر بصورة سيئة، مشيرة إلى أنه علق بنفسه على هذه الإدعاءات من قبل بأنه ليس طفلًا صغيرًا يُخطف.