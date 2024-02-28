مأساة في شقة أرض اللواء.. النيران التهمت 4 شقيقات وابنة خالتهن.. صور

نظرات الحسرة والألم تصحبها صرخات أب وأم مكلومين بعد فقدان ٥ صغيرات أكلت النار أجسادهن الصغيرة في حريق شقة بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة.

على غرار الآلاف من الاشقاء السودانيين الذين لجأوا إلى مصر بعد سوء الاحوال في بلادهم، حضر محمد حمزة رفقة أفراد عائلته إلى الأراضي المصرية واستأجر شقة قبل عام في منطقة أرض اللواء وعمل سائق توك توك وزوجته بائعة متجولة.

بدأت الأمور تستقر الى حد ما، حتى كان للقدر رأي آخر عندما أضاءت ألسنة اللهب سماء الليل المظلمة بعدما انبعثت من شقة السودانيين في غياب الوالدين في عملهما، حيث تركا بناتهما الأربعة وابنة خالتهن ليفاجآ أثناء عودتهما بانبعاث النيران من شرفة الشقة ليهرعا محاولين اخراج الصغيرات الا أنهما أصيبا بحروق لشدة انتشار النيران وأنقذهما الجيران ورجال الحماية المدنية ونفذ أمر الله في الصغيرات الخمسة وفارقن الحياة.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة تفاصيل مصرع 5 صغيرات "٤ شقيقات وابنة خالتهن" في حريق شقة سكنية وإصابة والديهما بحروق متفرقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي باشتعال النيران في شقة سكنية بمنطقة أرض اللواء ومصرع 5 أطفال وإصابة والديهما في الحادث.

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن الجيزة إلى موقع الحادث وقامت بالسيطرة على الحريق، وتبين مصرع ٤ شقيقات وابنة خالتهن داخل الشقة، وإصابة والديهن بحروق من الدرجة الأولى بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مصرع الصغيرات في أحضان بعضهن جراء الحريق وتم نقلهن إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

كما تم نقل الأب والأم إلى مستشفى إمبابة العام، حيث تمكنت أجهزة أمن الجيزة من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى الشقق السكنية الأخرى.

وتبين من التحريات ان الضحايا هم: مها محمد حمزة 8 سنوات و(جنا 6 سنوات) و(حسنة وحسنية سنة ونصف) وابنة خالتهن فاطمة أنور حمزة سنة واحدة وإصابة الأب محمد حمزة عثمان ٣٤ سنة سائق توك توك وزوجته منى عبدالباسط 46 سنة بحروق من الدرجة الأولى بالجسم.

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