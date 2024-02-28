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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أشهر محارب للسرطان.. الأوقاف: الشاب محمد طه ليس موظفا لدينا

الشاب محمد طه
الشاب محمد طه

أكدت وزارة الأوقاف، بشأن ما نشر على صفحات التواصل الاجتماعي تحت عنوان: أشهر محارب للسرطان، أن الشاب الراحل محمد طه ليس موظفًا لديها.

 الأوقاف : الشاب محمد طه ليس موظفا لدينا

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم، بأن الشاب محمد طه والمشهور إعلاميًّا : بأشهر محارب للسرطان (رحمه الله تعالى) و أسكنه فسيح جناته لم يكن في أي وقت من الأوقات موظفًا بالأوقاف على أي درجة وظيفية مؤذن أو غير ذلك من الوظائف ، ومن ثمة فلا صحة لما نشر.

الأوقاف: افتتاح 45 مسجدا في ثالث جمعة من شعبان.. التفاصيل كاملة

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افتتاحات المساجد في الجمعة الثالثة من شعبان

في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم افتتاح ( 45 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 1 / 3 / 2024م، منها ( 42 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 658 ) مسجدًا منها ( 519 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 139 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 1 / 3 / 2024 م عدد ( 11680 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (16) مليارًا و (277) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. مسجد النور – طنامل – مركز أجا
مديرية أوقاف بني سويف
2. مسجد الفتح – عزبة أبو النور – هرم ميدوم–الواسطى
3. مسجد عمر بن الخطاب – القليعة – تلت - الفشن
4. المسجد الشرقي – عزبة الزيني – الجفادون 
5. مسجد العرب – قرية هليه – مركز ببا
مديرية أوقاف كفر الشيخ
6. مسجد يوسف البهلول - بلطيم
7. مسجد القبلي الملاحة – سيدي سالم 
مديرية أوقاف أسوان
8. مسجد سيدي علي زين العابدين – البندر الفارسية – مركز إدفو
9. مسجد أبو بكر الصديق – قرية خفية العتمور بحري – مركز كوم أمبو
مديرية أوقاف أسيوط
10. مسجد الحرمين – المطاوعة - ديروط
11. مسجد عبد الرحيم عبد الجابر- القصير- القوصية
مديرية أوقاف الفيوم
12. مسجد الهادي – عمدية المظاطلي - طامية
13. مسجد المليجي – الشيخ فضل – مركز الفيوم
14. مسجد آل عمران – دفنو – إطسا
15. مسجد الرحمن – طامية 
16. مسجد الفوز بالجنة – شكشوك - أبشواي
17. مسجد الشيخ ساير – البياضة - سيلا
مديرية أوقاف قنا
18. مسجد الشيخ علي بن جالية – المراشدة – مركز الوقف 
مديرية أوقاف الغربية
19. مسجد الأهالي – الكبير – حصة آبار بسيون
20. مسجد نور الإيمان – دماط – قطور 
21. مسجد التقوى – ميت عساس
22. المسجد الكبير – عزبة الشراكي – محلة حسن – المحلة أول
مديرية أوقاف القليوبية
23. مسجد عزبة إسماعيل – ميت كنانة – طوخ
24. المسجد الكبير  المريج – شبين القناطر – شبين غرب
مديرية أوقاف البحيرة
25. مسجد الرحمن – قرية الجيزة – الكريون – مركز كفر الدوار
26. المسجد الكبير – قرية ربع شنديد – مركز إيتاي البارود
27. مسجد منفي لابد  - قرية رزافة – مركز الدلنجات
مديرية أوقاف الشرقية
28. مسجد دويدار – الحصوة – مركز أبو كبير
29. مسجد الرحمة – ع الزيتة – مركز الزقازيق
30. مسجد النور – تلبانة -  مركز منيا القمح
31. مسجد البحاروة – سماكين  الغرب - الحسينية
مديرية أوقاف المنيا
32. مسجد مبارك - عزبة محمد ربيع - صفط الخمار
33. مسجد الرحمن - القرايشة الغربية
34. مسجد العارفين - عرب السلطان حسن - ابو قرقاص 
35. مسجد البرادعة - بني سعيد - أبو قرقاص
36. مسجد الوسطاني - بني سعيد - مركز أبو قرقاص 
مديرية أوقاف الجيزة
37. مسجد أبو سريع - الصالحية - أطفيح
38. مسجد حافظ عابدين - برك الخيام - كرداسة
39. أبو طالب - بهبيت - العياط
مديرية أوقاف الإسماعيلية
40. مسجد الحكيم - عزبة منصور - التل الكبير
مديرية أوقاف المنوفية
41. مسجد نصر – بلمشط – مركز منوف
42. مسجد النور – عزبة عمروس – مركز الشهداء
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف البحر الأحمر
1. مسجد عمر بن الخطاب – القصير 
مديرية أوقاف الجيزة
2. مسجد أبو دومة - الجملة - العياط
مديرية أوقاف الشرقية
3. مسجد الرحمة – عزبة السرو – بني عامر

الأوقاف وزارة الأوقاف الجمعة الثالثة من شعبان أشهر محارب للسرطان الشاب محمد طه مديرية أوقاف الدقهلية

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