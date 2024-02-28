الأوقاف: اعتماد 56 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش.. بالأسماء

اعتمد أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف (56) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم (47) خطيبًا جديدًا، وتجديد تكليف (9).

الأوقاف: اعتماد 56 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش

وبيانهم كالتالي:

أولًا: اعتماد (44) خطيبًا جديدًا، على بند التحسين، وهم:

1. السعيد طه إبراهيم عوض الدفراوي - الإسكندرية

2. عبد اللطيف السيد أحمد الفرس - الإسكندرية

3. كامل عبد الحميد علي شحاته - الإسكندرية

4. رضا عبد الحليم محمد التراس - الإسكندرية

5. محمد عبدالعزيز محمد بدوي - الإسكندرية

6. حلمي فرج سيد أحمد العطار - الإسكندرية

7. عبد الفتاح إبراهيم حسن السجاعي - البحيرة

8. عاطف بدوي يونس مرعي - البحيرة

9. نبيل جميل عبد الله عطا الله - البحيرة

10. نور الدين محمد عبد الوهاب - بني سويف

11. يس مرسي يس زهير - بني سويف

12. محمد عبد الوهاب محمد حسين - بني سويف

13. مجدي أبو الفتوح رمضان سعد - الجيزة

14. محمد حسن محمد حسن - الجيزة

15. كرم عبدالفتاح عتابي عجوة - الجيزة

16. ناجي كيلاني محمد كيلاني - الجيزة

17. عبد الصمد محمد عبد الصمد علي - الجيزة

18. ناصف رمضان أحمد رجب - الدقهلية

19. حسن زكي رمضان بيلي - الدقهلية

20. محروس عبد المنعم محمود سليمان - الدقهلية

21. سمير أحمد طه الكفافي - الدقهلية

22. الحسين محمود أحمد السيد مندور - الدقهلية

23. إبراهيم محمد السيد محمد - الدقهلية

24. إبراهيم الشربيني عبد القادر الشربيني - الدقهلية

25. حلمي عبد الفتاح عبد اللطيف - الشرقية

26. محمد عبد الجواد محمود إبراهيم - الشرقية

27. عاطف محمد أمين علي - الشرقية

28. عمر شحاته السيد خليل - الشرقية

29. حسن حسين حسن سالم - الشرقية

30. أحمد محمد أحمد سليمان - الشرقية

31. طارق السيد محمد العش - الشرقية

32. محمد محمود محمد حسين - الشرقية

33. محمد إبراهيم أحمد سرحان - الشرقية

34. محمد يوسف بسيوني أبو كوهية - الغربية

35. جمال فهمي فرج زيادة - الغربية

36. سعد محمد عبد الله السديمي - الغربية

37. حلمي محمود مصطفى محمد - الغربية

38. عبد الفتاح عبد الفتاح نجم عبد الله - الغربية

39. رمضان أحمد محمود رمضان - الغربية

40. مصطفى محمد مصطفى حسن - القاهرة

41. جمال محمد أمين حسن - القاهرة

42. عبد اللطيف دياب محمد جاد - كفر الشيخ

43. علاء الدين محمد أحمد جمعة - كفر الشيخ

44. ماهر عبد المقصود رفاعي حسن - الشرقية

ثانيًا : اعتماد (3) ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين وهم:

1. عبد الظاهر صادق محمد محمد - بني سويف

2. عادل زكي محمد متولي - الشرقية

3. أحمد إبراهيم محمد الحر - الشرقية

ثالثًا: اعتماد تجديد تكليف عدد ( 8 ) خطباء مكافأة من المحالين للمعاش على بند التحسين وهم:

1. خالد أحمد محمود محمد - القاهرة

2. عبد النبي محمد الحسيني محد علي - الشرقية

3. يحيى يونس عبد اللطيف داود - الشرقية

4. محسن محمد إبراهيم علي - الشرقية

5. وصفي رفاعي محمد خليل - الشرقية

6. رشدي السيد عبد المقصود - الشرقية

7. محمد جاب الله علي عبد العزيز - الشرقية

8. عبد البديع عبد العزيز أبو العلا حسن - أسيوط

رابعًا: اعتماد خطيب واحد بالمكافأة ، ويحق له بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعه ليكون على بند التحسين وهو:

1. حلمي محمد إبراهيم محمد - الشرقية