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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأوقاف: اعتماد 56 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش.. بالأسماء

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

اعتمد أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف (56) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم (47) خطيبًا جديدًا، وتجديد تكليف (9).

الأوقاف: اعتماد 56 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش

 وبيانهم كالتالي:

أولًا: اعتماد (44) خطيبًا جديدًا، على بند التحسين، وهم:

1. السعيد طه إبراهيم عوض الدفراوي - الإسكندرية

2. عبد اللطيف السيد أحمد الفرس - الإسكندرية

3. كامل عبد الحميد علي شحاته - الإسكندرية

4. رضا عبد الحليم محمد التراس - الإسكندرية

5. محمد عبدالعزيز محمد بدوي - الإسكندرية

6. حلمي فرج سيد أحمد العطار - الإسكندرية

7. عبد الفتاح إبراهيم حسن السجاعي - البحيرة

8. عاطف بدوي يونس مرعي - البحيرة

9. نبيل جميل عبد الله عطا الله - البحيرة

10. نور الدين محمد عبد الوهاب - بني سويف

11. يس مرسي يس زهير - بني سويف

12. محمد عبد الوهاب محمد حسين - بني سويف

13. مجدي أبو الفتوح رمضان سعد - الجيزة

14. محمد حسن محمد حسن - الجيزة

15. كرم عبدالفتاح عتابي عجوة - الجيزة

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16. ناجي كيلاني محمد كيلاني - الجيزة

17. عبد الصمد محمد عبد الصمد علي - الجيزة

18. ناصف رمضان أحمد رجب - الدقهلية

19. حسن زكي رمضان بيلي - الدقهلية

20. محروس عبد المنعم محمود سليمان - الدقهلية

21. سمير أحمد طه الكفافي - الدقهلية

22. الحسين محمود أحمد السيد مندور - الدقهلية

23. إبراهيم محمد السيد محمد - الدقهلية

24. إبراهيم الشربيني عبد القادر الشربيني - الدقهلية

25. حلمي عبد الفتاح عبد اللطيف - الشرقية

26. محمد عبد الجواد محمود إبراهيم - الشرقية

27. عاطف محمد أمين علي - الشرقية

28. عمر شحاته السيد خليل - الشرقية

29. حسن حسين حسن سالم - الشرقية

30. أحمد محمد أحمد سليمان - الشرقية

31. طارق السيد محمد العش - الشرقية

32. محمد محمود محمد حسين - الشرقية

33. محمد إبراهيم أحمد سرحان - الشرقية

34. محمد يوسف بسيوني أبو كوهية - الغربية

35. جمال فهمي فرج زيادة - الغربية

36. سعد محمد عبد الله السديمي - الغربية

37. حلمي محمود مصطفى محمد - الغربية

38. عبد الفتاح عبد الفتاح نجم عبد الله - الغربية

39. رمضان أحمد محمود رمضان - الغربية

40. مصطفى محمد مصطفى حسن - القاهرة

41. جمال محمد أمين حسن - القاهرة

42. عبد اللطيف دياب محمد جاد - كفر الشيخ

43. علاء الدين محمد أحمد جمعة - كفر الشيخ

44. ماهر عبد المقصود رفاعي حسن - الشرقية

ثانيًا : اعتماد (3) ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين وهم:

1. عبد الظاهر صادق محمد محمد - بني سويف

2. عادل زكي محمد متولي - الشرقية

3. أحمد إبراهيم محمد الحر - الشرقية

ثالثًا: اعتماد تجديد تكليف عدد ( 8 ) خطباء مكافأة من المحالين للمعاش على بند التحسين وهم:

1. خالد أحمد محمود محمد - القاهرة

2. عبد النبي محمد الحسيني محد علي - الشرقية

3. يحيى يونس عبد اللطيف داود - الشرقية

4. محسن محمد إبراهيم علي - الشرقية

5. وصفي رفاعي محمد خليل - الشرقية

6. رشدي السيد عبد المقصود - الشرقية

7. محمد جاب الله علي عبد العزيز - الشرقية

8. عبد البديع عبد العزيز أبو العلا حسن - أسيوط

رابعًا: اعتماد خطيب واحد بالمكافأة ، ويحق له بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعه ليكون على بند التحسين وهو:

1. حلمي محمد إبراهيم محمد - الشرقية

الأوقاف خطيب مكافأة وزير الاوقاف خطباء مكافأة من المحالين للمعاش محمد مختار جمعة

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