الأوقاف: اعتماد 56 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش.. بالأسماء

اعتمد أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف (56) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم (47) خطيبًا جديدًا، وتجديد تكليف (9).
الأوقاف: اعتماد 56 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش
وبيانهم كالتالي:
أولًا: اعتماد (44) خطيبًا جديدًا، على بند التحسين، وهم:
1. السعيد طه إبراهيم عوض الدفراوي - الإسكندرية
2. عبد اللطيف السيد أحمد الفرس - الإسكندرية
3. كامل عبد الحميد علي شحاته - الإسكندرية
4. رضا عبد الحليم محمد التراس - الإسكندرية
5. محمد عبدالعزيز محمد بدوي - الإسكندرية
6. حلمي فرج سيد أحمد العطار - الإسكندرية
7. عبد الفتاح إبراهيم حسن السجاعي - البحيرة
8. عاطف بدوي يونس مرعي - البحيرة
9. نبيل جميل عبد الله عطا الله - البحيرة
10. نور الدين محمد عبد الوهاب - بني سويف
11. يس مرسي يس زهير - بني سويف
12. محمد عبد الوهاب محمد حسين - بني سويف
13. مجدي أبو الفتوح رمضان سعد - الجيزة
14. محمد حسن محمد حسن - الجيزة
15. كرم عبدالفتاح عتابي عجوة - الجيزة
16. ناجي كيلاني محمد كيلاني - الجيزة
17. عبد الصمد محمد عبد الصمد علي - الجيزة
18. ناصف رمضان أحمد رجب - الدقهلية
19. حسن زكي رمضان بيلي - الدقهلية
20. محروس عبد المنعم محمود سليمان - الدقهلية
21. سمير أحمد طه الكفافي - الدقهلية
22. الحسين محمود أحمد السيد مندور - الدقهلية
23. إبراهيم محمد السيد محمد - الدقهلية
24. إبراهيم الشربيني عبد القادر الشربيني - الدقهلية
25. حلمي عبد الفتاح عبد اللطيف - الشرقية
26. محمد عبد الجواد محمود إبراهيم - الشرقية
27. عاطف محمد أمين علي - الشرقية
28. عمر شحاته السيد خليل - الشرقية
29. حسن حسين حسن سالم - الشرقية
30. أحمد محمد أحمد سليمان - الشرقية
31. طارق السيد محمد العش - الشرقية
32. محمد محمود محمد حسين - الشرقية
33. محمد إبراهيم أحمد سرحان - الشرقية
34. محمد يوسف بسيوني أبو كوهية - الغربية
35. جمال فهمي فرج زيادة - الغربية
36. سعد محمد عبد الله السديمي - الغربية
37. حلمي محمود مصطفى محمد - الغربية
38. عبد الفتاح عبد الفتاح نجم عبد الله - الغربية
39. رمضان أحمد محمود رمضان - الغربية
40. مصطفى محمد مصطفى حسن - القاهرة
41. جمال محمد أمين حسن - القاهرة
42. عبد اللطيف دياب محمد جاد - كفر الشيخ
43. علاء الدين محمد أحمد جمعة - كفر الشيخ
44. ماهر عبد المقصود رفاعي حسن - الشرقية
ثانيًا : اعتماد (3) ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين وهم:
1. عبد الظاهر صادق محمد محمد - بني سويف
2. عادل زكي محمد متولي - الشرقية
3. أحمد إبراهيم محمد الحر - الشرقية
ثالثًا: اعتماد تجديد تكليف عدد ( 8 ) خطباء مكافأة من المحالين للمعاش على بند التحسين وهم:
1. خالد أحمد محمود محمد - القاهرة
2. عبد النبي محمد الحسيني محد علي - الشرقية
3. يحيى يونس عبد اللطيف داود - الشرقية
4. محسن محمد إبراهيم علي - الشرقية
5. وصفي رفاعي محمد خليل - الشرقية
6. رشدي السيد عبد المقصود - الشرقية
7. محمد جاب الله علي عبد العزيز - الشرقية
8. عبد البديع عبد العزيز أبو العلا حسن - أسيوط
رابعًا: اعتماد خطيب واحد بالمكافأة ، ويحق له بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعه ليكون على بند التحسين وهو:
1. حلمي محمد إبراهيم محمد - الشرقية