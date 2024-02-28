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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبد الشافي يخضع لجراحة الرباط الصليبي غدا

صدى البلد

أعلن الإعلامي محمد فاروق عن سفر اللاعب محمد عبد الشافي؛ للخضوع لجراحة الرباط الصليبي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد فاروق :"محمد عبدالشافي يتوجه إلى ألمانيا غدا للخضوع لجراحة الصليبي". 

غيابات الزمالك أمام الداخلية 

 ويغيب عن الزمالك كلا من: محمود عبد الرازق شيكابالا وزياد كمال ومحمود حمدي الونش وإبراهيما نداي ومحمد عبد الشافي للإصابة، بينما يغيب كلا من: ياسر حمد وسيف الجزيري وترافيس موتيابا  وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد حمدي ومحمد عاطف لأسباب فنية.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي ستخوض مباراة الداخلية، المقررلها غدًا الخميس، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز. 

قائمة الزمالك أمام الداخلية

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

في خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود علاء - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - ناصر ماهر -  سيف جعفر - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"  .

في خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره الداخلية يوم الخميس المقبل على إستادالقاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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