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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق القاهرة تعلن نتيجة دبلوم القانون الاجتماعي دور يناير

طلاب
طلاب

اعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن نتيجة دبلوم القانون الاجتماعي دور يناير 2024 شفوي 
 

جامعة القاهرة

على الجانب الاخر- أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته بحفل خريجي كلية الاعلام، اكتمال تحول الجامعة لجامعة من الجيل الرابع، وبدء العمل للتحول نحو جامعات الجيل الخامس، مشيرًا إلي أن تحول الجامعة للجيل الرابع جاء وفق شهادة المؤشرات الدولية مثلا كلاريتيف وسكوبس، وجاء نتيجة اتباع الجامعة لاستراتيجية محددة، واطلاقها مباردة لسد الفجوة المعرفية، ودراسة محاور التقدم داخل التصنيفات الدولية والعمل عليها لسنوات عديدة.

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وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلي التقدم الكبير الذي حققته الجامعة داخل مختلف التصنيفات الدولية المرموقة، وتقدمها 185 مركزًا هذا العام، و100 مركز داخل تصنيف شنغهاي، ودخول 8 تخصصات داخل أفضل 100 جامعة عالميًا، مضيفًا أن قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية قد حقق تقدم كبير وأصبح ضمن أفضل 300 مركز علي مستوي العالم من بين 30 ألف جامعة بعد أن كان خارج التصنيف منذ سنوات عديدة، ولافتًا أن جامعة القاهرة أصبحت اليوم داخل المربع الذهبي  Q1 للبحث العلمي علي المستوي الدولي وفق مؤشر كلاريتيف.

واستعرض الدكتور محمد الخشت، عدد من الإنجازات التي استطاعت الجامعة تحقيقها في عدة قطاعات من بينها، إنشاء جامعة القاهرة الدولية بمدينة السادس من أكتوبر وبدء الدراسة بها من خلال 18 برنامجًا دوليًا معتمد، والانتهاء من مرحلة كبيرة  من مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والذي يضم 425 عمارة بها 5 آلاف شقة سكنية، مشيرًا إلي تجديد المبني الجنوبي للمعهد القومي للأورام وزيادة الطاقة الاستيعابية له، وتجديدات مستشفى أبو الريش الياباني والمنيرة علي أعلي مستوي، وإنجاز أكبر مستشفى طوارئ في الشرق الأوسط علي مساحة 7 آلاف متر، والتوسعات التي حدثت داخل مستشفى أورام الثدي بالتجمع  بتكلفة بلغت 200مليون جنيه لخدمة مرضي أورام الثدي.
 

كلية الحقوق جامعة القاهرة نتيجة دبلوم القانون الاجتماعي رئيس جامعة القاهرة الخشت

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