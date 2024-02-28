عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يعتزم الموافقة على خطة لبناء 3000 وحدة سكنية بالمستوطنات

نتنياهو
نتنياهو

أفادت القناة الـ12 العبرية، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيوافق على خطة لبناء 3000 وحدة سكنية في مستوطنات معاليه أدوميم وكيدار وإفرات.

وكان وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، قال في وقت سابق، إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطط لبناء نحو 3300 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات.

وقال مسؤولون أمريكيون ومصادر إن الخطة التي أعلنتها إسرائيل الأسبوع الماضي لإضافة آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية كانت الدفعة الأخيرة التي جعلت إدارة بايدن تقول إن الخطة “لا تتسق” مع القانون الدولي.

وبدلا من التقديم المصمم بعناية للسياسات وهو الأمر النمطي في واشنطن، قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هذا التحول في السياسة على سؤال في مؤتمر صحفي في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس.

وقال بلينكن للصحفيين “السياسة الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة في إدارات جمهورية وديمقراطية على السواء تتمثل في أن المستوطنات الجديدة تضر بالتوصل إلى سلام دائم… ولا تتسق أيضا مع القانون الدولي”.

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 %| رئيس الوزراء يزف خبرًا سارًا للجميع قبل شهر رمضان 2024

بخلاف صفقة رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في طريقها لمصر.. بشرى سارة للجميع

شوف هتبقى بكام | مفاجأة سارة عن سعر اللحوم قبل رمضان 2024

عاود الهبوط مجددا| تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

بالزيادة الجديدة.. موعد وتفاصيل صرف معاشات مارس القادم

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

حقيقة زيادة بطاقات التموين 100 جنيه.. وحالة واحدة لإضافة المواليد الجديدة

ترشيحاتنا

اعتباراً من الجمعة..السكة الحديد: إيقاف قطار أبو بشكل كامل للبدء فى تنفيذ مترو الإسكندرية

أمريكا تدرس القيام بطلعات جوية فوق غزة لإيصال المساعدات .. تفاصيل

رسميا| لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تفرض عقوبة صادمة تجاه رونالدو

الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق حول قصة عائلة ربى أبو جبة

هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

بدءًا من اليوم .. الخط الأخضر الثالث للمترو يعلن تغيير مواعيد العمل لفترة مؤقتة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفتحة طويلة.. مايا دياب بفستان جريء يُثير الجدل بالسوشيال ميديا |شاهد

بفستان طويل .. ياسمين صبري تبهر متابعيها بإطلالة متكاملة ولافتة |شاهد

سعر صادم.. حقيبة مي عمر تثير الجدل بالسوشيال ميديا

اكتشاف 1000 مدفن وقرية في فرنسا من العصور الوسطى | ما القصة؟

فيديو

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ