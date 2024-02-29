عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عشان ما تشتكيش .. سجل قراءة عدادك واستعلم عن فاتورة الكهرباء بنفسك

صدى البلد

حددت  شركات توزيع الكهرباء  الفترة من  29  إلى  3 من كل شهر، كحد أقصى لإرسال قراءة  عداد الكهرباء إلى الشركة, تمهيدًا لإصدار فاتورة الكهرباء  الشهرية، وذلك  دون  انتظار كشاف الكهرباء لقراءة العداد؛ خصوصًا أن هذه الخطوة تتيح للمواطنين عدم الدخول في شريحة كهرباء أعلى في حالة تأخر كشاف الكهرباء، وبالتالى زيادة فاتورة الكهرباء .

ويستطيع المواطن  قراءة العداد والتسجيل إلكترونيا على موقع الشركة دون الحاجة إلى الذهاب للشركة بنفسه لتقديم قراءة العدادات.

طريقة تسجيل قراءة عداد الكهرباء


يستعرض صدى البلد  لقرائه طرق قراءة وتسجيل قراءة عداد الكهرباء

اختيار نوع الخدمة
الضغط على أيقونة قراءة العدادات
يجب إدخال الرقم الآلي الخاص بالمستهلك


اختيار متابعة
إدخال  البيانات المطلوبة ( رقم العداد، والمنطقة، والعنوان ،  كتابة قراءة العداد الشهرية).

الضغط على أيقونة التسجيل 

txt

370 جنيها| خصم الرصيد من عداد الكهرباء ..اعرف السبب

txt

انتبه.. 3 أجهزة في منزلك تسرق الكهرباء

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك،   طريقة تسجيل قراءة عداد الكهرباء الكترونيا ،   لتقليل أخطاء وشكاوى فاتورة الكهرباء .

ويقدم "صدى البلد" لقرائه، كيفية تسجيل قراءة عداد الكهرباء دون الحاجة لزيارة الكشاف.

1- تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك من هذا الرابط .

 

2 - تحميل تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" التابع لشركة "شعاع" المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

أ : بعد تسجيل الدخول إلى الموقع يتم إنشاء حساب عليه، وبالمثل أيضا على التطبيق، ثم نقوم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالعميل المطلوبة، وهي: (الإيميل – رقم التليفون المحمول – الرقم القومي).

ب : بعد تسجيل بيانات الحساب الشخصي، تقوم بإدخال بيانات العداد ومن الممكن الاكتفاء بتسجيل الرقم المسجل على إيصال الكهرباء الشهرى مع الحرص على تحديد اسم مكان خاص ومميز للعداد، على سبيل المثال (عداد البيت – عداد العيادة).

ج: كل شهر في نفس الموعد سوف يصل إليك تنبيه على الإيميل الخاص بك الذي سجلت به على الموقع بأنه قد بدأت فترة التسجيل قراءة العداد، كما ستصل إليك فاتورة الكهرباء أيضا على الإيميل بانتظام.

3: يمكن أيضًا تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الاتصال على الخط الساخن الخاص بوزارة الكهرباء رقم 121 ، وإبلاغ القراءة.


يمكن للمشترك الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، من خلال الرابط التالي: https://cutt.us/XvH6D .
اختيار الاستعلام عن قيمة الفاتورة.
اختيار الشركة التابعة لهاعلى مستوى محافظات مصر.
إدخال البيانات المطلوبة: الاسم والمحافظة والفرع التابع لك وكتابة رقم الاشتراك.
الضغط على أمر إظهار الفاتورة، وستظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين.


وفي بعض الشركات سيتطلب منك التسجيل من أجل الاستعلام عن الفاتورة


الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد


يمكن للمشترك الاستعلام عن طريق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الإنترنت؛ يقوم المشترك بالضغط على قسم الخدمات.
يختار المشترك الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.
يقوم المستعلم بكتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها "الاسم بالكامل- المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقمًا- رقم العداد المكون من 10 أرقام".
يقوم العميل بالضغط على أيقونة الاستعلام وينتظر قليلًا حتى تظهر قيمة الفاتورة المطلوب دفعها خلال هذا الشهر على الشاشة.

 

الكهرباء قراءة عداد الكهرباء عداد الكهرباء فاتورة الكهرباء قراءة العداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 %| رئيس الوزراء يزف خبرًا سارًا للجميع قبل شهر رمضان 2024

25 جنيهًا|نزول قوي بأسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض اليوم

بخلاف صفقة رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في طريقها لمصر.. بشرى سارة للجميع

شوف هتبقى بكام | مفاجأة سارة عن سعر اللحوم قبل رمضان 2024

زوجة حلمي بكر تفجر مفاجأة على الهواء

حقيقة زيادة بطاقات التموين 100 جنيه.. وحالة واحدة لإضافة المواليد الجديدة

المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق يرشد عن متورطين جدد في الحادث..تفاصيل

29 فبرابر.. يوم استثنائي مثير للجدل بين الفرح والخوف

ترشيحاتنا

عشان ما تشتكيش .. سجل قراءة عدادك واستعلم عن فاتورة الكهرباء بنفسك

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق يرشد عن متورطين جدد في الحادث..تفاصيل

كندا تدرس إنزال مساعدات على غزة جوًا

مرسيدس تستدعي أكثر من 100 ألف سيارة دفع رباعي بسبب مشاكل فنية

ريم البارودي تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تحرم نفسها من النوم لـمدة 36 ساعة لسبب غريب

ريم البارودي تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة| شاهد

بإطلالة شتوية|جورجينا تخطف الأنظار بأناقتها

مضيفة طيران تفجر مفاجأة عن سبب جلوس أفراد الطاقم على أيديهم

فيديو

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ