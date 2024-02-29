الجفاف يضرب أشهر مدن العالم.. أسابيع تفصلها عن عدم وجود نقطة مياه واحدة

يهدد جفاف المياه واحدة من أشهر المدن حول العالم، وهي مدينة المكسيك سيتي، والتي تواجه نقصًا حادًا في مياه الشرب قد يؤدي إلى جفاف كبير في أجزاء كبيرة من المدينة في غضون أشهر قليلة.

بحسب مجلة “لايف ساينس” تعاني المدينة وضواحيها، التي يعيش فيها حوالي 22 مليون نسمة، من جفاف معتدل إلى استثنائي منذ بداية عام 2024.

وفي محاولة للحفاظ على المياه، قام المسؤولون بتقييد الوصول للمياه للعديد من السكان، حيث يحصلون على ساعة من المياه كل بضعة أيام.

سبب جفاف المكسيك

تتجمع عدة عوامل، بما في ذلك قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وتسرب البنية التحتية وانتشار العمران، في دفع إمدادات المياه في المدينة نحو الحافة.

حذّر الخبراء من أن "اليوم الصفر"، وهو اليوم الذي تتوقف فيه خدمات المياه المتاحة بشكل كامل في المدينة، قد يكون على بُعد أشهر قليلة فقط، وأوضح خورخي ألبيرتو أرياغا، منسق الشبكة المائية للجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، لصحيفة "إل بيس" الإسبانية: "نحن نقوم بسحب المياه بسرعة تزيد عن معدل استعادة الحوض المائي. هذا يتسبب في تلف البنية التحتية ويؤثر على نظام المياه والانحدار التربي".

تعتمد حوالي 60% من مياه المكسيك سيتي على حوض مائي تحت الأرض، في حين يتم ضخ الباقي من خارج المدينة. ولكن تم استنزاف الحوض المائي، مما أدى إلى انخفاض مستوى الأرض بمعدل حوالي 20 بوصة (51 سنتيمترًا) سنويًا منذ عام 1950.

لمعالجة هذه المشكلة، أعلن المسؤولون أنه سيتم البدء في حفر آبار إضافية حول المدينة، بالإضافة إلى تحسين معالجة مياه الصرف الصحي لضمان حصول جميع السكان على ما يكفي من المياه.