بعد اختفائها أكثر من ألف سنة.. زراعة هذه الشجرة بأماكن سرية حول العالم

شجرة قديمة انقرضت من حول العالم منذ مئات السنين، ورغم اختفائها من كوكب الأرض من الأرض، لم يمنع ذلك من استعادتها من جديد وزراعتها في أماكن سرية حول العالم.

وفقا لمجلة “لايف ساينس” العلمية، نجحت جهود علماء النبات لإعادة زراعة أشجار "شجرة الأحفورة الحية" في مواقع سرية، بهدف إحياء هذا النوع وإنقاذه من الانقراض.

وقد اختفت شجرة الأحفورة الحية من نوع Wollemi pines (Wollemia nobilis) منذ حوالي 2 مليون سنة، ومن خلال دراسة الأحافير التي تعود إلى الفترة الكريتاسية (منذ 145 مليون سنة وحتى 66 مليون سنة مضت)، اتضح أن شكلها لم يتغير كثيرًا منذ ذلك الحين.

زراعة شجرة انقرضت منذ مئات السنين

ومع ذلك، في عام 1994، اكتشف متسلقو الجبال في جبال البلو في أستراليا وجود مجموعة من هذه الأشجار القديمة المتبقية.

وحاليًا، تبقت حوالي 60 شجرة منها في حديقة ووليمي الوطنية في أستراليا.

ومنذ اكتشافها مرة أخرى، تم زراعة شجرة الأحفورة الحية في الحدائق النباتية والمساحات الخاصة حول العالم.

وقد بدأ فريق استعادة شجرة الأحفورة الحية، الذي يتكون من علماء حكومة أستراليا وحماية البيئة، في العمل.

تم زراعة 502 شجرة أخرى في تلك المواقع في عام 2021 لتعويض الأشجار التي تم فقدانها في الحرائق.

وقال الباحثون إن نسبة نجاح النمو تجاوزت التوقعات بكثير وسيتم زراعة المزيد في عام 2024.