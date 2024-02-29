اكتشاف صادم لملايين الثقوب الغامضة في قاع البحر.. هذا ما يعتقده العلماء

تشير دراسة جديدة إلى أن الملايين من الثقوب الغامضة التي توجد في قاع البحر الشمالي ليست كما كان يعتقد العلماء في السابق، حيث كان يُعتقد أن هذه الثقوب تتكون بسبب تسرب غاز الميثان.

ووفقا لمجلة “لايف ساينس”، تشير الدراسة الحديثة إلى أنها قد تكون ناتجة عن نشاط البرمائيات البحرية في البحث عن الأسماك.

تتميز هذه الثقوب التي توجد في قاع البحر الشمالي بأنها دائرية أو بيضاوية الشكل، ويتراوح عرضها من عدة أمتار إلى أكثر من 60 مترًا، وعمقها يبلغ حوالي 11 سنتيمترًا فقط، وقد يبدو أن بعض الثقوب قد اندمجت معًا لتشكل حفرا غير منتظمة بشكل نصف دائري.

من المعتقد أن هذه الثقوب تتشكل عندما يتسرب الميثان أو مياه جوفية أخرى من الرواسب الرملية.

ولكن الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة "Communications Earth & Environment"، تشير إلى أن هذه الثقوب قد تكون في الواقع نتيجة نشاط البرمائيات البحرية في البحث عن الأسماك.

اكتشاف ملايين الثقوب في قاع البحر

أظهرت الدراسة أن الحفر في قاع البحر الشمالي لا تتشكل على شكل مخروطي كما هو الحال في حالة تسرب الميثان، بل تكون عمقها ثابتًا بغض النظر عن عرضها.

وقد اكتشف الباحثون أنه في المناطق التي توجد فيها البرمائيات البحرية والأسماك، يوجد أيضًا عدد أكبر من الثقوب في قاع البحر.

تشير هذه الدراسة إلى أن الحيوانات الكبيرة قد تكون لها تأثير أكبر على تشكيل قاع البحر وتحريك الرواسب مما كان يعتقد سابقًا، وقد تكون فهم كيفية تشكل هذه الثقوب أمرًا هامًا لفهم المخاطر البحرية.

فالثقوب التي تنشأ بسبب تسرب الميثان قد تشير إلى وجود مخاطر تكتونية، وإذا كان العلماء يعرفون كيفية التعرف على الثقوب التي تتسبب فيها الكائنات الحية، فيمكن أن يساعدوا في تهدئة المخاوف المتعلقة بالنشاط التكتوني.