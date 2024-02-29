إحالة العاملين بالوحدة الصحية بقلما في قليوب إلى التحقيق لهذا السبب

قرر الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، إحالة العاملين المتغيبين عن العمل بالوحدة الصحية بقلما بقليوب للتحقيق.

جاء ذلك خلال جولة وكيل الوزارة المفاجئة على الوحدة الصحية للتأكد من الانضباط الإداري، والاهتمام بالنظافة العامة بالوحدة، كما تابع حركة الملف وتلاحظ إنشاء ملفات جديدة للمترددين الجدد.

وشدد الجزار على ضرورة رفع مؤشرات الأداء بعيادة تنظيم الأسرة، ورفع نسبة العلاج التحفظي بعيادة الأسنان.

ووجه الشكر لفريق العمل بالوحدة على تحسن مستوى الأداء وتكريم طبيب أول الوحدة، ونائب مدير الوحدة، ومسئولي الملفات والمبادرات.