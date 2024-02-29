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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. الشرطة الإسرائيلية تغلق السفارة الأمريكية في تل أبيب بسبب جسم غريب

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في تل أبيب

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن الشرطة الإسرائيلية أغلقت محيط السفارة الأمريكية في تل أبيب بعد بلاغ عن جسم مشبوه.

وحتى الآن لم تقدم الشرطة الإسرائيلية أي تفاصيل عن وجود اشتباه في قنبلة أو ما شابه، أم أنها لم تجد شيئا.

وفي شهر أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها قامت باجلاء موظفي سفارتها بالقدس المحتلة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، أنها سمحت بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد أسرهم المؤهلين من السفارة في القدس المحتلة ومكتب فرع الولايات المتحدة في تل أبيب.

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