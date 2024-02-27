تحذير عاجل من الولايات المتحدة إلى إسرائيل بشأن اجتياح رفح

قال نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تحذر من أي عملية عسكرية تقوم بها إسرائيل في رفح.

وأضاف نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن واشنطن قدمت أكثر من 180 مليون دولار أمريكي لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة والضفة الغربية.

ناشد وود في كلمته كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، الاحتلال الإسرائيلي بفتح معابر قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين والنازحين.

وأكد نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة ستواصل العمل للتوصل إلى صفقة تسمح بوقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة.

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إنه ينبغي عدم المضي بعملية رفح من جهة القوات الإسرائيلية دون وجود خطة لحماية المدنيين.

وأضاف سوليفان في تصريحات نقلتها شبكة سي ان ان الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتسلم خطة عن العملية الإسرائيلية في رفح، مشيرا الى أن مصر وقطر وإسرائيل توصلت لخطوط رئيسية على مستوى وقف مؤقت للنار.

أعلنت الولايات المتحدة الأحد أن المحادثات المتعددة الأطراف التي جرت في باريس توصلت إلى تفاهم حول اتفاق محتمل يقضي بإطلاق حماس سراح رهائن ووقف جديد لإطلاق النار في الشرق الأوسط.