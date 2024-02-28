روسيا: الولايات المتحدة تتحمل المسئولية الكاملة عن الضحايا المدنيين في غزة

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن "الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن العدد غير المسبوق من الضحايا المدنيين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بقطاع غزة".

وأضاف نيبينزيا، في تصريحات باجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء بنيويورك أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه "من خلال عرقلة الجهود الدولية لوقف العنف في غزة، تتحمل واشنطن المسؤولية الكاملة عن العدد غير المسبوق من الضحايا المدنيين لهذا التصعيد، والذي اقترب عددهم بالفعل من 30 ألفاً".

وأشار المندوب الروسي "وهذا هو ثمن الفيتو الأمريكي في مجلس الأمم المتحدة"، داعياً إلى "وقف إطلاق النار العاجل وامتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي"، واصفاً ذلك بأنه هو "الضرورة الوحيدة والحيوية لمنع المجاعة الجماعية في غزة".

