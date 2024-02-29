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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات مباشرة.. حزب الله يعلن استهداف موقع إسرائيلي بالمدفعية

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الخميس، أنه استهدف، عند الساعة 08:00‏، ‏انتشارًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام الإسرائيلي بالقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة.‏

ويأتي ذلك في وقت يهدد فيه الاحتلال الإسرائيلي حزب الله في لبنان بالقيام بعملية عسكرية في الأراضي اللبنانية لردع الحزب والتوقف عن استهداف إسرائيل.

وقال مسئولون كبار في الإدارة الأمريكية ومسئولون مطلعون على المعلومات الاستخبارية، وفقا لـ CNN، إن الإدارة الأمريكية ومسئولي المخابرات الأمريكية يشعرون بالقلق من أن إسرائيل تخطط لتوغل بري في لبنان يمكن أن يبدأ في الأشهر المقبلة، إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في دفع حزب الله إلى التراجع عن الحدود الشمالية مع إسرائيل.

وفي حين لم يتم اتخاذ قرار إسرائيلي نهائي بعد، فإن القلق حاد بما فيه الكفاية داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدرجة أن احتمال التوغل قد شق طريقه إلى الإحاطات الاستخباراتية لكبار المسئولين في الإدارة، ويمكن أن تتم العملية في أوائل الصيف.

وقال أحد كبار المسئولين في إدارة بايدن لـ CNN: "نحن نعمل على افتراض حدوث عملية عسكرية إسرائيلية في الأشهر المقبلة، وليس بالضرورة وشيكًا في الأسابيع القليلة المقبلة، ولكن ربما في وقت لاحق من هذا الربيع"، لافتا إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان هي احتمال واضح.

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