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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اليوم .. أبطال مسلسل "وبينا معاد" في ضيافة منى الشاذلي

صدى البلد

يحل أبطال مسلسل "وبينا معاد ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلى" اليوم الخميس .


 وتعرضت شيرين رضا لإصابة في قدمها، أثناء تصويرها أحد المشاهد في الجزء الثاني من مسلسل وبينا معاد حيث أصيبت الفنانة بكسر في قدمها خلال كواليس تصوير العمل.


في أول ظهور، فاجأت شيرين رضا، جمهورها بظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم، رفقة أسرة المسلسل، أثناء احتفالهما بنجاح العمل، حيث ظهرت الفنانة بـ العكاز في الحلقة، وهي تتساند على الإعلامية منى الشاذلى.

 

 

قال هاني كمال مخرج ومؤلف مسلسل وبينا معاد؛ إن الشعب المصري لديه الفطرة الطيبة والوعي الذي يمكنه من تفرقة الأعمال الفنية المميزة من الأعمال الرديئة وهذا مؤشر جميل وقوي على أن فطرة الشعب المصري يقظه دائما.

وأضاف هاني كمال خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم في برنامج حضرة المواطن مع الإعلامي سيد علي؛ أنه لم يقدم جديد بل عمل واشتغل على نهج الأساتذة الكبار في الدراما مثل  أسامة أنور عكاشه و محمد جلال عبد القوي ووحيد حامد وهم الأفاضل العظام الذين خلقوا الوعي من خلال كتاباتهم الدرامية لأنهم كان لديهم القضايا والهموم التي تجعلهم أكبر الكتاب وهذه السمات تعتبر نادرة بشكل كبير الآن .

وأوضح أنه لا يقوم بالتنظير على أحد ولكن هذا ما يجده الآن بمعنى أن الكتاب لا يوجد لديهم الهموم والوعي الكافيين والشائع لديهم هو الاقتباس من الخارج؛ متابعا أن الدراما الحقيقية هي الدراما الاجتماعية لأنها تضم السياسية والرياضة وظروف المجتمع ومشاكله بشكل عام وتربية الأولاد والعلاقات الأسرية الخربة في حالة الطلاق لابد تتسم بالاحترام بالإضافة إلى حالة الاستسهال التي لدى بعض الأولاد وهذا ما يتناوله مسلسل وبينا معاد.

تفاصيل مسلسل وبينا معياد

مسلسل “بينا ميعاد”، بطولة شيرين رضا وبسمة ومدحت صالح وصبري فواز ونادية رشاد، وتدور الأحداث حول عائلتين هما عائلة "حسن" الذى توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب، وعائلة نادية التى توفى زوجها وترك لها أربع بنات، ونرى كيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التى حولهما، فى أول الأمر كل طرف لوحده وبعد اللقاء كيف سيواجهونها مع بعضهم البعض عندما يتعرفوا على بعضهم.

 

 

برنامج معكم منى الشاذلى برنامج معكم مسلسل وبينا معاد معكم منى الشاذلى

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