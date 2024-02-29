أول رد فعل من الأهلي على تغيير نظام الدوري للموسم المقبل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف النادي الأهلي من قرار تغيير نظام الدوري للموسم المقبل.

وقال خلال برنامجه الإذاعي: “مينفعش قرارات هامة تتقال خلال برامج، والأهلي اعترض على النظام باعتباره غير مدروس”.

وكان قد أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن إقامة مسابقة الدوري الموسم المقبل على غرار الدوري البلجيكي.



وأوضح دياب أن الدوري لن يقام من مجموعتين ولكن طريقة الدوري البلجيكي هي المقترح الأقرب للتطبيق الموسم المقبل ولكن تقام المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد.

وكشف دياب أن الدوري بنظامه الجديد سيوفر شهرين عن النظام المعتاد لجدول الدوري، حيث سيبدأ في منتصف سبتمبر وينتهي في مايو.