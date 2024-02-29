غريبة ولافتة.. ميس حمدان تصدم متابعيها بأحدث إطلالاتها

نشرت الفنانة ميس حمدان صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت ميس حمدان الأنظار بإطلالة جديدة كلاسيكية مرتدية بدلة سوداء نصف كم، ذات الأكمام المنفوشة الزرقاء، ونسقت مع الإطلالة توب باللون الأبيض ليبرز أناقتها.

وانتعلت ميس حمدان حذاء أسود ذا كعب عال لاستكمال أناقتها على السجادة الحمراء وحملت حقيبة صغيرة الحجم باللون الاسود أيضا.

ومن الناحية الجمالية، وضعت ميس حمدان المكياج الناعم الجذاب المعتمد على الالوان الترابية، مع تسريحة الشعر البسيطة الذيل حصان.