بنصف السعر تقريبا.. أفضل موبايل سامسونج تفوق على iPhone

أعلنت شركة سامسونج عن طرح هاتفها الجديد "جالكسي S23 Ultra" في السوق المصرية العام الماضي، ويعدّ هذا الهاتف أحد أفضل هواتف سامسونج التي تفوقت على iPhone في عام 2024.

مميزات جالكسي S23 Ultra:

• تصميم أنيق ومتين: يتميز الهاتف بتصميمه الأنيق والمتين، حيث يتكون من إطار من الألومنيوم وظهر من الزجاج المقوى.

• شاشة AMOLED كبيرة: يضم الهاتف شاشة AMOLED بحجم 6.8 بوصة بدقة Quad HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة وسلسة.

• معالج Snapdragon 8 Gen 2: يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة، والذي يوفر أداءً قويًا وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

• كاميرا خلفية رباعية: يضم الهاتف كاميرا خلفية رباعية العدسات، تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وكاميرا عريضة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل وكاميرا بيريسكوب تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل.

• كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل: يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي واضحة وجميلة.

• بطارية كبيرة بسعة 5500 مللي أمبير: يضم الهاتف بطارية كبيرة بسعة 5500 مللي أمبير تدوم طوال اليوم.

• نظام التشغيل Android 13: يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم One UI 5.0.

السعر والتوافر:

يتوفر هاتف جالكسي S23 Ultra في السوق المصرية بسعر يبدأ من 46 ألف جنيه مصري. ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: أسود، وأبيض، وأخضر.

يعدّ هاتف جالكسي S23 Ultra خيارًا مثاليًا للباحثين عن هاتف ذكي متميز مع ميزات متقدمة. ويقدم الهاتف مزيجًا من التصميم الأنيق والأداء القوي والكاميرا الرائعة بسعر يبدأ من 28,999 جنيه مصري فقط.

مميزات أخرى تفوقت بها سامسونج على iPhone في 2024:

• شاشات AMOLED ذات معدلات تحديث عالية: تتميز هواتف سامسونج بشاشات AMOLED ذات معدلات تحديث عالية، مما يوفر تجربة مشاهدة أكثر سلاسة.

• كاميرات رائعة: تتميز هواتف سامسونج بكاميرات رائعة، حيث تقدم صورًا وفيديوهات عالية الجودة.

• بطاريات كبيرة: تتميز هواتف سامسونج ببطاريات كبيرة تدوم طوال اليوم.

• نظام التشغيل Android: يتمتع نظام التشغيل Android بمزيد من المرونة والتخصيص dibandingkan بنظام iOS.