رينو ميجان بخصم 70% لقيمة الوديعة وبدون جمارك للمغتربين

تقدم العلامة التجارية رينو باقة من أحدث السيارات في الخارج، والتي يمكن استيرادها بدون جمارك أو رسوم، ومن أشهرها رينو ميجان، وذلك ضمن مبادرة المغتربين، التي كشفت عنها الحكومة المصرية، والتي شهدت تسهيلات جديدة، منها تخفيض قيمة الوديعة 70% .

رينو ميجان موديل 2023

كان مجلس الوزراء قد وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

رينو ميجان موديل 2023

قيمة الوديعة البنكية الخاصة بسيارة رينو ميجان الفئة الكاملة بعد تخفيضها 70%

بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة رينو ميجان موديل 2023 نحو 6,418 دولارًا.