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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتوعية بمخاطر الإدمان.. تجارة بنها تنظم ندوة بعنوان «تقدر من غيرها»

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقدت كلية التجارة بجامعة بنها ندوة توعوية بعنوان "تقدر من غيرها"، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك في إطار حرص الجامعة على بناء الوعي المجتمعي، والقيام بدورها في توعية وتثقيف الشباب الجامعى.

جاءت الندوة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامي غنيمي، عميد التجارة، والدكتور مجدي مليجي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ورانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتناولت الندوة توعية الطلاب بمخاطر الإدمان، وآثاره السلبية على صحة الفرد والمجتمع، كما تناولت الضغوط النفسية من ناحية أسبابها وآليات التخلص منها.

كما تناولت الندوة مشكلات سن المراهقة لدى الشباب وكيفية التعامل معه من أجل بناء جيل واعٍ وقادر على النهوض  بالمجتمع.

جامعة بنها بنها كلية التجارة الامانة العامة الوعى المجتمعى

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