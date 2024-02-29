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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام فعاليات برنامج تدريب مهنة التفصيل والحياكة لفتيات القليوبية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

اختتمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية فعاليات البرنامج التدريبي على مهن التفصيل والحياكة، وهي أول البرامج التدريبية المنفذة بوحدة التدريب المتنقلة بقرية نوى -  بشبين القناطر، القرية الثامنة المنفذ بها برامج تدريب الوحدة المتنقلة.

وتم تنظيم اختبار إتمام البرنامج التدريبي المجاني لـ 17 متدربة، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فى القرى الأكثر احتياجًا، ومبادرة “مهنتك مستقبلك” التى أطلقتها وزارة العمل لتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل داخل المحافظات، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وذلك بعد انتهاء مدة التدريب المعتمدة بواقع عدد ساعات تدريبية خلال الدورة التدريبية حوالي 180 ساعة تدريبية بإجمالي 45 يوما تدريبيا.

كما تتضمن التدريبات جوانب نظرية وعملية على أيدي مدربين مختصين معتمدين من الوزارة، وذلك ضمن جهود المديرية فى تدريب الشباب وتوفير مزيد من البرامج التدريبية لهم وتنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة.

وأوضحت إيمان السيد، مدير مديرية العمل بالقليوبية، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المناسبة لهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل داخل المحافظات، وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل على المهن المستحدثة وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة "مهنتك مستقبلك".

وقالت مدير المديرية إنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة الالتحاق بالدورات التدريبية المجانية التي توفرها المديرية؛ إذ يحصل المتدربون في نهاية كل دورة على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في شركات ومصانع القطاع الخاص.

وأضافت: “كما تعمل على توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب الراغب في العمل داخل تلك المنشآت بعد انتهاء التدريب أو مساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة أو متوسطة لهم”.

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القليوبية مديرية العمل ريبي البرامج التدريبية وحدة التدريب

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