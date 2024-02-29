عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم باستعراض القوة مع شقيقين وقت.ل أحدهم بالقليوبية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار رضا أحمد عيد،  بتأجيل محاكمة صاحب مقهي لاستعراضه القوة والعنف مع شقيقين وقتل أحدهم بسلاح نارى "بندقية آليه"، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة لجلسة اليوم الأول مش شهر مارس لسماع المرافعة.


وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٠٥٤٧ لسنة ٢٠١٣ ج قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ١٨٥٥ لسنة ٢٠١٤ كلي جنوب بنها، بإتهام "إبراهيم ع ا" لأنه بتاریخ ۲۰۱۳/۹/۲۸ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، إستعرض القوة والعنف أمام المجني عليهما (أحمد عبد العزيز علي، علي عبد العزيز علي ) و أهالي منطقة عزبة رستم - دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك لتروعيهم وتخويفهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتهديدهم بإستخدام القوة والعنف حال كونه حاملا لسلاح ناري " بندقية آليه " - موضوع الإتهام الثالث - بأن قام بإطلاق وابلاً من الأعيرة النارية وذلك للفريق الأهالي المتواجدين وصولاً البقاء على التهمة الثانية، وكان من شأن ذلك التهديد وتلك الأفعال وإلقاء الرعب في نفس المجني عليهما والأهالي قاطني المنطقة محل الواقعة وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.


وقد وقعت بناء علي تلك الجريمة الجناية محل الاتهام الآتي : قتل عمدا الجني عليه "علي عبد العزيز علي - وذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت اليه علي قتله وتنقيه لما انتقد عليه عزمه أعد لهذا الفرض سلاحاً نارياً " بندقية آليه " موضوع الإتمام الثالث وترصده في الطريق الموصل إلى مسكنه وما أن ظفر به حتي أطلق صوبه عدة أعيرة نارية قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات 

القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة محكمة جنايات عزبة رستم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

السر في الرقم 4|تفاصيل واعترافات مثيرة من المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

موضوعات متعلقة

المشدد 3 سنوات لـ سائق لقيادته تحت تأثير المخدرات بالقليوبية

التصريح بدفن 3 أشخاص صدمهم قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بالقليوبية

تأجيل محاكمة المتهمين بق.تل شخص بالقليوبية لجلسة مايو

المؤبد لسائق لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

ترشيحاتنا

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

دوار النابلسي بغزة.. الرئاسة الفلسطينية تدين المجزرة البشعة ضد مواطنين ينتظرون المساعدات

مطلوبة في بيت الطاعة.. صرخة زوج أمام محكمة الأسرة

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

بأمر جوميز.. استبعاد نجم الزمالك من لقاء الداخلية

مرتفع جوي يقترب.. الأرصاد: أجواء حارة تسيطر على البلاد الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مسلسل المعلم.. كيف تؤثر مشاعر الانتقام على صحتك العقلية والجسدية

لن تتوقع .. سعر توب درة يشعل السوشيال ميديا

حجاب وفستان مكشوف.. البلوجر حنان الحكيم تثير ضجة خلال حفل زفافها

فيديو

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مقطع فيديو يوثق أصواتًا غريبة تخرج من بئر بالصحراء| ما هي؟

تطورات جديدة.. هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ