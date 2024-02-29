تأجيل محاكمة المتهم باستعراض القوة مع شقيقين وقت.ل أحدهم بالقليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار رضا أحمد عيد، بتأجيل محاكمة صاحب مقهي لاستعراضه القوة والعنف مع شقيقين وقتل أحدهم بسلاح نارى "بندقية آليه"، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة لجلسة اليوم الأول مش شهر مارس لسماع المرافعة.



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٠٥٤٧ لسنة ٢٠١٣ ج قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ١٨٥٥ لسنة ٢٠١٤ كلي جنوب بنها، بإتهام "إبراهيم ع ا" لأنه بتاریخ ۲۰۱۳/۹/۲۸ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، إستعرض القوة والعنف أمام المجني عليهما (أحمد عبد العزيز علي، علي عبد العزيز علي ) و أهالي منطقة عزبة رستم - دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك لتروعيهم وتخويفهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتهديدهم بإستخدام القوة والعنف حال كونه حاملا لسلاح ناري " بندقية آليه " - موضوع الإتهام الثالث - بأن قام بإطلاق وابلاً من الأعيرة النارية وذلك للفريق الأهالي المتواجدين وصولاً البقاء على التهمة الثانية، وكان من شأن ذلك التهديد وتلك الأفعال وإلقاء الرعب في نفس المجني عليهما والأهالي قاطني المنطقة محل الواقعة وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.



وقد وقعت بناء علي تلك الجريمة الجناية محل الاتهام الآتي : قتل عمدا الجني عليه "علي عبد العزيز علي - وذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت اليه علي قتله وتنقيه لما انتقد عليه عزمه أعد لهذا الفرض سلاحاً نارياً " بندقية آليه " موضوع الإتمام الثالث وترصده في الطريق الموصل إلى مسكنه وما أن ظفر به حتي أطلق صوبه عدة أعيرة نارية قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات