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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوض الأممي لحقوق الإنسان: ما يحدث في قطاع غزة مذبحة يجب وقفها

غزة
غزة

قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في غزة، اليوم الخميس، إن ما يحدث في قطاع غزة مذبحة يجب وقفها.

وأضاف المفوض الأممي لحقوق الإنسان، أن قتل وتشويه المدنيين في قطاع غزة بلغ مستوى غير مسبوق، بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأشار تورك إلى أنه لا توجد حدود "للأهوال" في قطاع غزة.

ويأتي ذلك وسط تقارير فلسطينية تفيد بوقوع عشرات المذابح على يد القوات الإسرائيلية في غزة، حيث قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 81 شهيد و 132  إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأضافت وزارة الصحة في غزة في تقريرها اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 145 على قطاع غزة، عبر قناتها على تليجرام، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وقالت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 30035 شهيد و70457 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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غزة الأمم المتحدة المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك القوات الإسرائيلية قطاع غزة

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